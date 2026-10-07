Wystarczy tylko to i woreczek, a buty po praniu będą jak nowe. Sposób na pranie butów w pralce, który usunie wszystkie zabrudzenia, a nie zniszczy obuwia

Pranie butów w pralce to ryzykowna gra: skórzane, zamszowe i klejone obuwie bezpowrotnie zniszczysz, jeśli nie znasz zasad.

Tylko materiałowe buty sportowe możesz bezpiecznie odświeżyć w pralce, pamiętając o niskiej temperaturze i specjalnym przygotowaniu.

Zaskocz się, jaki nietypowy, domowy środek zapewni im idealną czystość i sprawi, że będą lśnić jak nowe, bez ryzyka uszkodzeń!

Czy buty można prać w pralce?

Pranie butów w pralce zdecydowanie ułatwia ten proces. Wrzucamy do bębna pralki i nastawiamy wybrany program. Niestety, rzeczywistość nie jest tak kolorowa. Faktycznie, niektóre modele butów można prać w pralce, ale istnieją takie, które ten sposób bezpowrotnie zniszczy. Przede wszystkim do prania w pralce nie nadają się buty skórzane, zamszowe i wykonane z delikatnych materiałów. W och przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie wilgotna ściereczka i specjalne impregnaty. Szczególnie ostrożnie należy czyścić zamszowe buty. Nawet niewielka ilość wody może zostawić na nich trwałe plamy. Zamszowe buty najlepiej jest czyścić specjalną szczoteczką z miękkim włosiem.

Do prania w pralce nie nadają się także klejone buty. Wiele rodzajów obuwia jest klejonych specjalistycznymi klejami, zamiast zszywane klasycznymi szwami. Ciepła woda i wysokie obroty podczas prania w pralce mogą rozpuścić kleje i sprawić, że buty zaczną się rozchodzić. W prace możesz natomiast prać sportowe, materiałowe buty bez klejonych brzegów. Możesz także prać kapcie i inne obuwie, które nie wymaga szczególniej ostrożności.

Wystarczy 1 kapsułka i woreczek. Jak prać buty w pralce?

Pranie butów w pralce wcale nie jest trudne. Warto posiłkować się domowymi sposobami, które delikatnie wspomagają działanie kupnych detergentów.

Aby uprać buty w pralce należy je odpowiednio przygotować. Najlepiej jest wyjąć sznurówki (i uprać je oddzielnie) oraz wkładki ze środka buta. Należy je prać oddzielnie i na krótkim programie. Niektóre pralki posiadają program do prania delikatnego lub ręcznego. On będzie najlepszy do prania butów. Podczas prania butów w pralce należy również wybierać niską temperaturę. Unikaj prania w temperaturze powyżej 40 stopni. Zamiast klasycznego proszku lub płynu do prania sięgnij po kapsułkę do zmywarki. Najlepiej taką w formie detergentów obleczonego rozpuszczalną folią. Wrzuć 1 kostkę od zmywarki bezpośrednio do bębna pralki i nastaw krótki program piorący. Tabletka od zmywaki to tak naprawdę delikatny środek czyszczący, który jest bezpieczny dla materiałów. Nie tylko dopierze ona materiałową część buta, ale również doczyści podeszwy i inne gumowe elementy. Po praniu ustaw buty do wyschnięcia. Nigdy nie susz butów na ciepłych grzejnikach oraz w palącym słońcu. Możesz je w ten sposób zniszczyć.

Aby buty wyschły równomiernie i zachowały swój kształt, po wyjęciu z pralki wypełnij je gazetami lub papierowymi ręcznikami. Papier wchłonie wilgoć od środka, a jednocześnie pomoże utrzymać fason. Pamiętaj, by regularnie wymieniać mokry papier na suchy. Postaw buty w przewiewnym miejscu, z dala od bezpośredniego źródła ciepła i słońca, co zapobiegnie ich deformacji i blaknięciu.

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