Zatkany zlew to częsty problem, który paraliżuje kuchnię i generuje niepotrzebne koszty, jeśli sięgniesz po drogie rozwiązania. Poznaj genialny, domowy sposób na odetkanie odpływu, wykorzystujący aktywną pianę z zaledwie trzech składników, które masz pod ręką. Dowiedz się, jak prosta mieszanka w pół godziny usunie uporczywe złogi, oszczędzając Twój czas i pieniądze.



Domowy sposób na odetkanie zlewu

Zatkany zlew w kuchni to jedna z tych sytuacji, która oczywiście przytrafia się w najmniej pożądanym momencie. Resztki jedzenia, które spływają w rury podczas zmywania naczyń, z czasem gromadzą się i je zatykają. Wówczas woda spływa do odpływu coraz wolniej i jeśli od razu nie zareagujemy, to sytuacja będzie się pogarszać z dnia na dzień aż w końcu zatrzyma się w zlewie na dobre. Jak zatem odetkać zlew, aby móc znowu swobodnie z niego korzystać? Najczęściej sięgamy po silne środki udrożniające rury lub wzywamy hydraulika. Niestety ta druga opcja wiąże się ze sporym wydatkiem, dlatego warto szukać domowych sposobów na odetkanie zlewu. Jednym z najskuteczniejszych domowych sposobów na zatkany zlew jest aktywna piana, którą przygotujesz z trzech składników.

Wpuść 6 kropelek do zatkanego odpływu i zasłoń go ściereczką. Kiedy zabulgocze złogi z jedzenia spłyną do kanalizacji

Dobrym sposobem na zatkany zlew jest połączenie płynu do naczyń z sodą oczyszczoną i octem. W ten sposób utworzy się piana, która usunie z rur tłuszcz i resztki jedzenia. Jak zatem odetkać zlew wykorzystując sodę, ocet i płyn? Najpierw usuń ze zlewu stojącą wodę. Kiedy będzie już suchy, wsyp do odpływu około pół szklanki sody oczyszczonej i wpuść 6 kropli płynu do naczyń. To zalej szklanką octu i zatkaj odpływ ściereczką. Pozostaw mieszankę na około 30 minut. W tym czasie nastąpi intensywne spienianie. Możesz usłyszeć także bulgotanie w rurach. To znak, że złogi z jedzenia spłynęły do kanalizacji. Na koniec spłucz odpływ dużą ilością gorącej wody i gotowe.

Jak odetkać zlew sodą i octem?

Soda oczyszczona zadziała na zatkany zlew bardzo szybko, ale, co ważne, nie uszkodzi rur. Jest genialnym i do tego ekologicznym sposobem na odetkanie odpływu. Jej działanie opiera się na kilku mechanizmach, które skutecznie rozpuszczają i usuwają zanieczyszczenia blokujące odpływ. W połączeniu z octem poradzi sobie z większością zatorów, które pojawiają się w rurach. Jak to działa? Otóż soda oczyszczona jest zasadą, co oznacza, że reaguje z kwasami, neutralizując je. W połączeniu z octem zachodzi reakcja chemiczna, w wyniku której powstaje dwutlenek węgla, a ten z kolei powoduje spienianie się mieszanki. Powstała piana pomaga w odrywaniu i wypłukiwaniu zanieczyszczeń z rur. Co więcej, soda oczyszczona ma właściwości emulgujące, co oznacza, że pomaga w rozbijaniu tłuszczu na mniejsze cząsteczki, które łatwiej spłukać.

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