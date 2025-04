Wymieszaj 2 łyżki z płynem i wrzuć brudne buty do pralki, a będą jak nowe. Czyste i śnieżnobiałe. Pranie białych butów

Kiedy sadzić mieczyki do gruntu? Nie przegap terminu, jeśli chcesz, by gladiole zjawiskowo zakwitły latem

Wymieszaj 2 łyżki z płynem i wrzuć brudne buty do pralki, a będą jak nowe

Wbrew obawom białe buty takie jak trampki czy adidasy śmiało można raz na jakiś czas uprać w pralce, bez obawy, że się zniszczą. Oczywiście trzeba przestrzegać kilku ważnych zasad, które pozwolą nam doprać wszelkie zabrudzenia z naszego obuwia, ale także ochronią je przed rozklejeniem, czy powstaniem odkształceń wskutek intensywnego wirowania. W sytuacji, gdy chcemy uprać nasze jasne lub białe buty, należy pamiętać, aby nie stosować proszku do prania, który często przyczynia się do powstawania żółtych zacieków i przebarwień. Zdecydowanie lepiej jest zastąpić go płynem do prania. Dodatkowo warto dodać do płynu lub bezpośrednio do bębna jeden składnik, który działa na jasne rzeczy niczym ekologiczny wybielacz. Dzięki niemu buty po praniu w pralce będą wyglądać jak nowe.

Pranie białych butów w pralce. Dodaj sodę oczyszczoną, a usuniesz plamy i brud

Choć oczywiście nie wszystkie buty nadają się do prania w pralce, to te wykonane z odpowiednich materiałów takich jak: płótno i materiały syntetyczne, można spokojnie wrzucić do bębna, a odzyskają swój dawny wygląd. Piorąc białe obuwie w pralce, warto dodać oprócz płynu do prania dwie łyżki sody oczyszczonej. Usuwa ona zabrudzenia zarówno z tkaniny, jak i podeszew, a do tego neutralizuje nieprzyjemne zapachy z butów. Dzięki temu po zakończonym cyklu prania są one czyste jak nowe, a do tego pachną świeżością.

Jak prać buty w pralce, aby ich nie zniszczyć? Ważne zasady

Teraz bardzo ważna kwestia - jakie program prania do butów wybrać? Jeśli chcesz mieć pewność, że nie zniszczysz swojego obuwia podczas prania w pralce, to pamiętaj o tych kilku krokach:

Najpierw dokładnie oczyść je z powierzchownego brudu. Wyjmij sznurówki i wkładki. Umieść buty w poszewce na poduszkę - dzięki temu nie będą się obijać o bęben pralki. Warto wrzucić do bębna duży ręcznik, który będzie amortyzował uderzenia. Do prania butów wybierz program krótki i delikatny - temperatura maksymalnie 30 stopni, wirowanie 400 obrotów/minutę.

Oprócz powyższych zasad prania butów w pralce, warto też do bębna razem z brudnym obuwiem wrzucić woreczek foliowy. Dlaczego? Otóż reklamówka sprawia, że wszystkie ślady z gumowej podeszwy wyczyszczą się bez szorowania. W bębnie powstaje duża ilość piany, a to przyspieszy proces prania. Po wyjęciu z pralki moje buty są czyste i dosłownie wyglądają jak nowe.