Zjedz, a resztki wetrzyj w zamszowe buty przed wyjściem z domu. Będą odporne na wodę i nie przemokną. Domowa impregnacja butów z zamszu

Zamszowe buty są piękne, ale ich delikatna struktura sprawia, że łatwo chłoną wilgoć i brud.

Zabezpiecz zamsz przed zimową pogodą, używając nietypowego, domowego sposobu – skórki banana.

Dowiedz się, jak prosta metoda ze skórką banana może ochronić Twoje ulubione buty przed przemakaniem.

Zjedz, a resztki wetrzyj w zamszowe buty przed wyjściem z domu. Będą odporne na wodę

Buty zamszowe są wygodne i genialnie prezentują się w przeróżnych stylizacjach. Nawet zimą są lubianym elementem garderoby. Mają jednak jedną wadę. Otóż zamsz, ze względu na swoją delikatną strukturę i otwarte pory, jest materiałem szczególnie podatnym na wchłanianie wilgoci i zabrudzeń. To właśnie ta cecha, która nadaje mu miękkość i charakterystyczny wygląd, jest jednocześnie jego największą wadą w warunkach zimowych. Problem z przemakaniem i plamami na zamszu wynika z jego naturalnej budowy, dlatego odpowiednia impregnacja nie jest jedynie trendem, lecz koniecznością, aby zachować jego estetykę i funkcjonalność. I nawet jeśli nie masz akurat pod ręką specjalnego impregnatu, musisz wyjść z domu w swoich ulubionych zamszowych butach, to zabezpiecz je przed wilgocią domowym sposobem. Wykorzystaj w tym celu skórę po bananie.

Domowy sposób na impregnację butów z zamszu skórką banana

Impregnacja zamszu skórką banana to popularny domowy sposób, który ma swoich zwolenników. Teoretycznie, wosk zawarty w skórce banana może pomóc w ochronie zamszu przed wilgocią i zabrudzeniami. Wystarczy potrzeć nią powierzchnię buta okrężnymi ruchami, a zawarte w niej cukry i tłuszcze stworzą niewidzialną barierę przeciw wilgoci. Po zabiegu warto zostawić obuwie na noc, by składniki się wchłonęły.

Jak wyczyścić buty zamszowe?

Do czyszczenia zamszowych butów można zastosować profesjonalne produkty, które są przeznaczone do tego typu materiału. W sklepach znajdziesz spraye do butów odświeżające kolor oraz odplamiacze. Środki te możesz nakładać za pomocą specjalnie zaprojektowanej szczotki, która pomoże usunąć z butów zamszowych błoto, czy kurz. Są także domowe sposoby na czyszczenie zamszu, które z łatwością usuną zabrudzenia i odświeżą ten delikatny materiał. Jedną z najprostszych metod jest wyczyszczenie zamszu sodą oczyszczoną. Robimy to zupełnie na sucho, a efekt może nas miło zaskoczyć. Posyp wierzchni materiał sodą oczyszczoną i za pomocą miękkiej szczoteczki wetrzyj ją w zamsz. Pozostaw na kilka godzin i usuń proszek za pomocą szczoteczki do zamszu. Soda pomoże wchłonąć tłuszcz i inne zanieczyszczenia na zamszowych butach, dzięki czemu będą wyglądać jak nowe. Jasne buty zamszowe można śmiało wyczyścić gumką do ścierania. Wystarczy pocierać zabrudzenia gumką i gotowe.