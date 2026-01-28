Zapach pewności siebie i ponadczasowego piękna, Podróż do Japonii i przez wszystkie zmysły

Zainspirowany podróżą do Japonii, w którą wybrał się założyciel i dyrektor kreatywny marki, czyli sam Kilian Hennessy, a także delikatnym pięknem kwiatów wiśni (sakura), Her Majesty to zapach, który uchwycił to wyjątkowe doświadczenie w formie unikatowej kompozycji olfaktorycznej.

Kilka lat temu Kilian Hennessy pojechał do Japonii – miejsca, w którym wydaje się, że czas stanął w miejscu. Podczas spaceru Ścieżką Filozofów w Kioto, zauroczył go widok unoszonych lekką bryzą kwiatów wiśni, które przywodziły na myśl płatki śniegu. Po powrocie do swojego atelier rozpoczął pracę nad uosobieniem tej wizji – wdzięku i siły – w zapachu.

Wraz z Her Majesty, marka KILIAN PARIS wprowadza na rynek swoją pierwszą kompozycję szyprową – nowoczesną reinterpretację klasyki, w której Kilian Hennessy wykorzystuje kontrast, aby przekazać emocję ukrytą w zapachu. Powstałe we współpracy z kreatorką perfum Caroline Dumur to olfaktoryczne dzieło należy do rodziny Narcotics.

Tworząc Hej Majesty Kilian Hennessy rozpoczął od nasion ambrette dla ich delikatności delikatności, róży – dla jej wdzięku, drzewa cedrowego – ze względu na strukturę, a także cypriolu z mchem dębowym, aby osiągnąć głębię. Nuta akwatyczna została zainspirowana kanałem wzdłuż którego biegnie Ścieżka Filozofów, a delikatny szept brzoskwini przywodzi na myśl lekko owocową odsłonę osobowości kwiatu wiśni. Każdy element – nasiona ambrette ze względu na naturalne piżmo, róża dla jej wdzięku i uosabiającepłynącą wodę nuty morskie – został starannie dobrany z olbrzymią precyzją, harmonijnie wpisując się w zapach pełen kontrastów i emocji.

Her Majesty to najlepsza tarcza ochronna – zapach, który stworzono, aby dodawał mocy.