Wpuść 3 krople do szamponu i umyj włosy. Będą gładkie jak tafla wody na mazurskim jeziorze. Domowy sposób na wygładzenie włosów

Wpuść 3 krople do szamponu i umyj włosy. Będą gładkie jak tafla wody
Szorstkie, spuszone i wręcz sianowate włosy są po prostu trudne do rozczesania. A chyba każda z nas marzy o gładkich, lśniących i zdrowo wyglądających pasmach na głowie. Oczywiście przyczyn puszących się i przesuszonych włosów jest wiele - od błędów pielęgnacyjnych, po choroby, które negatywnie wpływają na kondycję pasm. Jedną z podstawowych zasad w pielęgnacji włosów jest ich odżywienie. W tym celu stosujemy maski i odżywki, które mają poprawić kondycję kosmyków. Coraz więcej kobiet stosuje naturalne kosmetyki do pielęgnacji i chętnie wraca do przepisów naszych babć na domowe sposoby wygładzania włosów. Takie metody mogą świetnie wpłynąć na kondycję włosów, a co za tym idzie też i ich wygląd. Jeden z nich pozwala wygładzić włosy już na etapie ich mycia. Dodaj po prostu do swojego szamponu 3 krople octu jabłkowego.
Domowy sposób na wygładzenie włosów. Mycie z octem jabłkowym
Dodanie octu do szamponu to popularny, domowy sposób na wygładzenie włosów. Przede wszystkim zamyka łuski włosów, co sprawia, że stają się gładsze, bardziej lśniące i mniej podatne na puszenie. Co więcej ocet, dzięki swoim właściwościom, pomaga usunąć z włosów resztki kosmetyków, sebum i zanieczyszczeń, które mogą obciążać włosy i sprawiać, że wyglądają matowo. W efekcie włosy po umyciu szamponem z octem są łatwiejsze do rozczesania i mniej się plączą. Jak myć włosy octem? Najpierw zwilż pasma i wyciśnij porcję szamponu na dłoń. Dodaj do niego 3 krople octu jabłkowego i wymieszaj palcami. Nałóż mieszankę na włosy i umyj jak zwykle. Zaleca się stosowanie szamponu z octem raz w tygodniu lub rzadziej, w zależności od potrzeb i rodzaju włosów.
Przyczyny puszenia się włosów
Przesuszone pasma łatwo się puszą i stają się łamliwe. Tracą swój zdrowy wygląd, a kobiety często nie wiedzą, jak temu zaradzić. W końcu każda z nas marzy o lśniących i idealnie gładkich włosach. Tu warto poszukać przyczyny suchych włosów. Oto najczęstsze z nich:
- nieprawidłowa pielęgnacja,
- stosowanie silnych kosmetyków do ich stylizacji,
- zbyt częste i intensywne traktowanie pasm gorącym powietrzem,
- choroby tarczycy,
- niedobory witamin i mikroelementów,
- zmiany hormonalne, do których zachodzi w organizmie, na przykład podczas ciąży lub menopauzy.