Wpuść 3 krople do szamponu i umyj włosy. Będą gładkie jak tafla wody na mazurskim jeziorze. Domowy sposób na wygładzenie włosów

Marzysz o gładkich, lśniących włosach, ale puszenie i szorstkość to Twój codzienny problem?

Istnieje prosty, domowy trik, który odmieni Twoje włosy już na etapie mycia.

Odkryj sekretny składnik, który dodany do szamponu sprawi, że Twoje pasma będą gładkie jak tafla wody.

Sprawdź, jak 3 krople mogą zdziałać cuda i przywrócić Twoim włosom zdrowy wygląd!

Wpuść 3 krople do szamponu i umyj włosy. Będą gładkie jak tafla wody

Szorstkie, spuszone i wręcz sianowate włosy są po prostu trudne do rozczesania. A chyba każda z nas marzy o gładkich, lśniących i zdrowo wyglądających pasmach na głowie. Oczywiście przyczyn puszących się i przesuszonych włosów jest wiele - od błędów pielęgnacyjnych, po choroby, które negatywnie wpływają na kondycję pasm. Jedną z podstawowych zasad w pielęgnacji włosów jest ich odżywienie. W tym celu stosujemy maski i odżywki, które mają poprawić kondycję kosmyków. Coraz więcej kobiet stosuje naturalne kosmetyki do pielęgnacji i chętnie wraca do przepisów naszych babć na domowe sposoby wygładzania włosów. Takie metody mogą świetnie wpłynąć na kondycję włosów, a co za tym idzie też i ich wygląd. Jeden z nich pozwala wygładzić włosy już na etapie ich mycia. Dodaj po prostu do swojego szamponu 3 krople octu jabłkowego.

Domowy sposób na wygładzenie włosów. Mycie z octem jabłkowym

Dodanie octu do szamponu to popularny, domowy sposób na wygładzenie włosów. Przede wszystkim zamyka łuski włosów, co sprawia, że stają się gładsze, bardziej lśniące i mniej podatne na puszenie. Co więcej ocet, dzięki swoim właściwościom, pomaga usunąć z włosów resztki kosmetyków, sebum i zanieczyszczeń, które mogą obciążać włosy i sprawiać, że wyglądają matowo. W efekcie włosy po umyciu szamponem z octem są łatwiejsze do rozczesania i mniej się plączą. Jak myć włosy octem? Najpierw zwilż pasma i wyciśnij porcję szamponu na dłoń. Dodaj do niego 3 krople octu jabłkowego i wymieszaj palcami. Nałóż mieszankę na włosy i umyj jak zwykle. Zaleca się stosowanie szamponu z octem raz w tygodniu lub rzadziej, w zależności od potrzeb i rodzaju włosów.

Przyczyny puszenia się włosów

Przesuszone pasma łatwo się puszą i stają się łamliwe. Tracą swój zdrowy wygląd, a kobiety często nie wiedzą, jak temu zaradzić. W końcu każda z nas marzy o lśniących i idealnie gładkich włosach. Tu warto poszukać przyczyny suchych włosów. Oto najczęstsze z nich:

nieprawidłowa pielęgnacja,

stosowanie silnych kosmetyków do ich stylizacji,

zbyt częste i intensywne traktowanie pasm gorącym powietrzem,

choroby tarczycy,

niedobory witamin i mikroelementów,

zmiany hormonalne, do których zachodzi w organizmie, na przykład podczas ciąży lub menopauzy.

