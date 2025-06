Raz w tygodniu mieszam ze sobą te składniki, a moje włosy przepięknie lśnią. Domowe śniadanie dla włosów, które zapewnia efekt tafli już po pierwszym użyciu. Działa lepiej niż botoks na włosy

Zalando prezentuje raport 2025 Beauty in Brief analizujący najgorętsze trendy kosmetyczne na lato i kolejne sezony

Odżywcze śniadanie do włosów. Kosmyki będą lśniące i wygładzone

Pięknie i zdrowe włosy zależą od wielu czynników. Ma na to wpływ oczywiście genetyka, ale w większości jest do regularna i dobrze dobrana pielęgnacja oraz zdrowy tryb życia. Jednym z czynników wpływających na włosy jest pogoda. Warunki atmosferyczne mogą niszczyć kosmyki. Latem jest to słonce, które wysusza włosy, a także negatywnie wpływa na skórę głowy. Lato to także kąpiele w słoniej wodzie, które sprawiają, że kosmyki stają się szorstkie i trudno je rozczesać. Aby uzyskać efekt tafli na włosach warto stosować produkty nabłyszczające i nawilżające. Wybieraj kosmetyki z olejkami, keratyną, a nawet z jedwabiem. Nie zapominaj o nawilżaniu końcówek. Regularnie stosuj produkty chroniące przez słońcem.

Domowe maseczki mogą być świetnym uzupełnieniem profesjonalnej pielęgnacji. Zwłaszcza jeżeli chodzi i nabłyszczanie to możesz sięgnąć po klasyczne olejki, taki jak arganowy lub rycynowy. Sama od lat stosuję jedną domową maseczkę na lśniące włosy. Działa ona natychmiastowo i sprawia, że moje włosy są jedwabiście lśniące oraz miękkie aż to kolejnego mycia skóry głowy. Aby przygotować taką maseczkę wystarczy wymieszać kilka składników, które z pewnością masz w kuchni. W niewielkiej miseczce wymieszaj 1 szklankę ciepłego mleka, 4 łyżki płatków owsianych (zwykłych, nie ekspresowych), 2 łyżki oliwy z oliwek oraz kilka kropel świeżego soku z cytryny. Tak przygotowaną mieszankę nałóż na włosy na około 20 minut. Następnie zmyj całość. Aby lepiej zmyć oliwę z włosów zastosuj odżywkę emolientową lub emolientowo-humektantową.

Co daje domowa maseczka na lśniące włosy?

Oliwa z oliwek świetnie natłuszcza i nabłyszcza włosy. Tworzy na nich ochronna taflę, dzięki czemu kosmyki łatwiej się rozczesują. Mleko z kolei działa odżywczo oraz regenerująco. Poprawia procesy naprawcze włosów. Sprawia, że robią się one lśniące i sprężyste. Sok z cytryny to oczywiście witamina C oraz antyoksydanty. Wspomaga na zdrowe cebulki włosowe i przeciwdziała walce z wypadaniem kosmyków. Na koniec, płatki owsiane to naturalny sposób na poprawę kondycji włosów oraz ich wygładzenie.