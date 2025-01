Popraw kondycję swoich włosów. Maseczka, która odżywia i regeneruje

„Tak jak pielęgnacja skóry ciała, również codzienna pielęgnacja skalpu jest bardzo ważna, aby stworzyć włosom odpowiednie warunki wzrostu i zapewnić im zdrowy wygląd” — powiedziała Christine Hall, Vice President of Research & Development w Aveda. „Niezmiernie istotne jest utrzymanie zarówno nawilżenia skóry głowy, jak i dobrej kondycji jej bariery hydrolipidowej, ponieważ suchy skalp jest bardziej narażony na uszkodzenia, uczucie napięcia oraz oznaki przedwczesnego starzenia się skóry. W rezultacie może to doprowadzić do przesuszonych, kruchych lub przerzedzających się, pozbawionych blasku włosów, które są bardziej podatne na uszkodzenia” — dodała Christine.

Macierz lipidowa skóry głowy, która znajduje się w górnej jej warstwie, odgrywa istotną rolę w ochronie bariery hydrolipidowej skalpu, utrzymując w nim wodę i zmniejszając jej transepidermalną utratę. Jeśli macierz lipidowa skóry głowy zostaje naruszona, może to prowadzić do zaburzeń bariery hydrolipidowej, co objawia się odczuciem napiętej, nadwrażliwej lub nadmiernie przesuszonej skóry głowy. Maska nawilżająca Aveda Scalp Solutions Hydrating Scalp & Hair Masque regeneruje macierz lipidową skóry głowy, odbudowując jej nawilżenie i zapewniając długotrwały komfort. Rezultat: luksusowe, podwójnie kojące nawilżenie zarówno skalpu, jak i włosów.

Maska Scalp Solutions Hydrating Scalp & Hair Masque zawiera Aveda Biotech Natural Moisture Recharge Technology, czyli bogatą mieszankę składników roślinnych o właściwościach zaawansowanych technologicznie superhydratorów, w tym między innymi wegański skwalan.

„Ze względu na swoje właściwości nawilżające i odbudowujące nawilżenie, skwalan jest ważnym składnikiem produktów do pielęgnacji skóry i skalpu” — wyjaśnia Alison Pawlus, dr farmakognozji i Principal Scientist w Aveda. „Nasz wegański skwalan otrzymujemy w wyniku biofermentacji, której głównie poddawana jest odpowiedzialnie pozyskiwana trzcina cukrowa. Fermentacja jest jednym z przykładów, jak Aveda łączy nowoczesną technologię z naturą, aby pozyskać do naszych formuł najlepsze składniki, jednocześnie podtrzymując zobowiązanie do wykorzystywania składników naturalnego pochodzenia” — dodała Alison, podkreślając, jak ważna jest transparentność składników. Chodzi nie tylko o wiedzę na temat tych znajdujących się w naszych produktach, ale także, w jaki sposób są one pozyskiwane. Jest to dla marki Aveda priorytetowa kwestia podczas podejmowania każdej decyzji w ramach całego procesu opracowywania produktów.

Maska Aveda Scalp Solutions Hydrating Scalp & Hair Masque zapewnia odprężającą chwilę dla siebie podczas pielęgnacji w domowym spa. Produkt należy stosować w dni mycia włosów zamiast odżywki, jeśli skóra głowy oraz włosy potrzebują dodatkowej dawki kojącego nawilżenia. Nałóż maskę na skalp oraz włosy, delikatnie wmasuj i pozostaw na około 2-5 minut, a następnie dokładnie spłucz. Wyniki testów klinicznych wykazały, że 97% biorących w nich udział osób natychmiast miało poczucie lepiej nawilżonej skóry głowy*.

KOLEKCJA AVEDA SCALP SOLUTIONS

Maska nawilżająca Hydrating Scalp & Hair Masque dołącza do kolekcji Aveda Scalp Solutions. Są to produkty opierające się na skutecznych składnikach roślinnych, których celem jest ukojenie podrażnionej skóry głowy oraz zwalczanie widocznych oznak jej przedwczesnego starzenia się, aby zapewnić włosom zdrowy wygląd. Opierając się na prowadzonych przez wiodące światowe centra naukowe​ badaniach w zakresie biologii skalpu, kolekcja Aveda Scalp Solutions bazuje na dostępnej wiedzy na temat roślinnych adaptogenów, aby zaoferować holistyczne, skuteczne podejście do pielęgnacji skóry głowy w duchu wellness.

