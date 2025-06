Rossmann to dzisiaj obowiązkowy przystanek dla Polek! Przecenili o ponad 200 zł jedne z najbardziej znanych perfum na świecie! W promocji Rossmanna zapach, który sprawi, że mąż obsypie Cię pocałunkami

Zalando prezentuje raport 2025 Beauty in Brief analizujący najgorętsze trendy kosmetyczne na lato i kolejne sezony

Wielkie promocje w Rossmannie. Legendarne perfumy ponad 200 zł taniej!

Perfumy od największych domów mody nie należą do najtańszych. Za flakon trzeba najczęściej zapłacić kilkaset złotych, a w wielu przypadkach ceny rozpoczynają się nawet od ponad 1000 złotych. Warto zatem szukać promocji, bowiem okazuje się, że często kultowe perfumy można znaleźć o kilkaset złotych taniej. Tak jest w przypadku najnowszej promocji Rossmanna! W ofercie popularnej drogerii znalazła się kultowa kompozycja od marki Armani. Tylko dzisiaj, 13 czerwca, zapach Armaniego kupisz o 220 zł mniej. Pamiętaj, że oferta obowiązuje jedynie online - dzięki, temu możesz zrobić zakupy o każdej godzinie, nawet późnym wieczorem!

W promocji Rossmanna znalazł się kultowy zapach GIORGIO ARMANI My Way. To jedne z najbardziej rozpoznawalnych perfum na całym świecie. Zadebiutowały w 2020 roku i z miejsca podbiły serca miłośników markowych zapachów. Słyną z trwałości oraz delikatnych nut zapachowych, które kojarzą się z elegancją oraz zmysłowością. To bardzo luksusowa i wyrafinowana kompozycja mająca w swoim DNA piękno oraz subtelne, letnie wibracje. GIORGIO ARMANI My Way w promocji Rossmanna kosztują aż o 220 zł mniej. Za duży flakon 90 ml należy zapłacić 478,99 zł. Regularna cena tego zapachu to 699 zł.

GIORGIO ARMANI My Way to przede wszystkim kwiatowe połączenie, które zniewala od pierwszych chwil. W nutach bazy tego zmysłowego zapachu wyczuwalna jest gorzka pomarańcza przełamana kalabryjską bergamotką, oraz soczystym kwiatem pomarańczy. W sercu tej kompozycji mamy indyjską tuberozę, irys, a także piżmian właściwy. Baza GIORGIO ARMANI My Way to ciepłe i eleganckie nuty białego piżma, wanilii, cedru oraz aksamitnego bourbonu. Perfumy Armaniego świetnie wpasują się w letni, wakacyjny nastrój. Są pełne kwiatowych aromatów przełamanych elegancją. Pasują odważnym kobietom, które nie boją się wyróżniać z tłumu.

i Autor: materiały prasowe, Materiały prasowe Armani