Mocne i trwałe perfumy, które uzależniają! Aromaty drzewa sandałowego zmieszane z romantyczną lawendą

STRONGER WITH YOU SANDALWOOD oferuje ciepło i mistycyzm drzewa sandałowego, a także jego wysoką trwałość. Zniewalająca esencja tego akordu przeplata się z kultowymi nutami STRONGER WITH YOU, tworząc wyjątkowo kuszący zapach, który urzeka zmysły.

Zatrać się w urzekającym i uzależniającym nowym rozdziale STRONGER WITH YOU, drzewnym zapachu zamkniętym w ciemnozielonym flakonie z talizmanem, który przypomina mistyczny pustynny krajobraz.

NOWA, KUSZĄCA MIESZANKA DREWNA I PRZYPRAW

STRONGER WITH YOU SANDALWOOD wnosi nowy, kuszący, korzenny i drzewny wymiar do bursztynowej linii STRONGER WITH YOU, rozpoczynając hipnotyzujący, nowy rozdział historii tego zapachu.

Zapach otwiera aromatyczny kwartet nut złożony z gałki muszkatołowej, kardamonu, olejku eterycznego z cynamonu i akordu szafranu. Kardamon, historycznie czczony jako afrodyzjak, nadaje orzeźwiająco chłodnej pikanterii. Destylowana na parze gałka muszkatołowa dodaje odrobinę aromatycznej słodyczy, a cynamon, niegdyś skarb zarezerwowany dla rodziny królewskiej, otula zmysły ciepłem. Wreszcie akord szafranu, z jego intrygującymi skórzastymi i słodko-gorzkimi akcentami, wywołuje uczucie wykwintnego i rzadkiego luksusu.

Wzmocnieniem tej aromatycznej fuzji jest serce zdefiniowane przez olejek eteryczny z lawendy, wytwarzany w procesie destylacji parowej. Ten akord przeplata się z drzewną pikanterią olejku eterycznego cypriol, pochodzącego z rośliny podobnej do papirusu, pochodzącej z Indii, a wszystko to wzmocnione charakterystycznym dla STRONGER WITH YOU uzależniającym, akordem kasztanowca w cukrowej glazurze.

Esencja z drzewa sandałowego, której drzewne, balsamiczne i aksamitne akcenty zostały wzmocnione w precyzyjnym procesie destylacji, nadaje zapachowi niepowtarzalny, mistyczny charakter. To urzekające drzewo sandałowe przeplata się następnie z kojącym, a jednocześnie uwodzicielskim zapachem wanilii bourbon premium, pochodzącej z Madagaskaru. Na koniec esencja z drzewa cedrowego tworzy bazę, pozostawiając trwały, ciepły i przyciągający zapach.

CIEMNOZIELONA BUTELKA Z TALIZMANEM

W przypadku STRONGER WITH YOU SANDALWOOD kultowy flakon EMPORIO ARMANI STRONGER WITH YOU przybiera nową, tajemniczą postać. Głęboka, lśniąca zieleń odzwierciedla urzekającą i bogatą drzewną głębię zapachu. Splecione złote pierścienie obejmują flakon, motyw ten znajduje odzwierciedlenie w złotym korku, który zachwyca misternym projektem. Dodatkowym akcentem jest elegancko wypisane arabską kaligrafią słowo „drzewo sandałowe”, wyróżnione złotą czcionką w nazwie „STRONGER WITH YOU”.

KAŻDY WYMIAR STRONGER WITH YOU

STRONGER WITH YOU SANDALWOOD zapach dołącza do uznanych zapachów STRONGER WITH YOU, z których każdy przywołuje inny aspekt poczucia wspólnoty.

STRONGER WITH YOU EAU DE TOILETTE: pikantny, męski zapach, który wyraża elegancję, łącząc kardamon, różowy pieprz i liście fiołka z aromatycznym sercem lawendy i szałwii, a następnie odsłaniając nuty bazy, a więc dymną esencję wanilii z dżungli i akord kasztanowca pokrytego cukrem.

STRONGER WITH YOU INTENSELY: uzależniający zapach fougère, łączący pikantne nuty różowego pieprzu z aromatyczną lawendą i szałwią oraz intensywnością drewna bursztynowego, wanilii i akordu kasztanowca.

STRONGER WITH YOU ABSOLUTELY: ten mocny, zmysłowy zapach definiuje akord rumu, który przeplata się z charakterystycznym dla tego zapachu akordem kasztanowca. Nuty te łączą się z aromatyczną lawendą, ciepłą wanilią i dymnym drzewem cedrowym.