Te triki sprawią, że jeszcze dłużej będziesz zachwycać zapachami perfum

Perfumy są dopełnieniem stylizacji, przysłowiową wisienką na torcie. W zależności od pory dnia i roku, a także samej okazji, wybieramy różne rodzaje zapachów – na wieczorną imprezę cięższe, mocniejsze nuty, a na wiosenny spacer kwiatowe i owocowe. W portfolio marki Phlov by Anna Lewandowska znaleźć można 5 wariantów perfum, z których każdy charakteryzuje się innym profilem zapachowym. Od lekkich i cytrusowych po bardziej korzenne na wieczór – wybierz swoje ulubione, które staną się Twoim znakiem rozpoznawczym niezależnie od okazji.

Po jakie perfumy sięgnąć wiosną?

Podobnie jak w makijażu czy pielęgnacji, także w zapachach mamy trendy. Teraz, wiosną, króluje wanilia – to znany i zmysłowy afrodyzjak; słodki, otulający zapach, który ma właściwości jednocześnie uwodzicielskie, jak i relaksujące. Nuty wanilii znalazły się więc także w perfumach marki Phlov: No Stylist, Chase The Sun i Day’LightFull.

No Stylist to słodko-pudrowy zapach z lekko orientalnymi nutami. Jest niezwykle kobiecy, a przy tym nieco buntowniczy. Kompozycja opierająca się na fasoli tonka uwodzi swoimi waniliowo-skórzanymi aromatami i przywołuje na myśl słodkość czekolady. Całość wzbogacona jest rozgrzewającymi nutami tytoniu, drzewa bursztynowego, a także aksamitnej wanilii burbon. Po te perfumy warto sięgnąć podczas eleganckich wieczornych wyjść oraz w chłodniejsze dni - idealnie dopełnią mocniejszy makijaż.

Z myślą o miłośniczkach ciepła, słońca i kwiatów powstał zapach Chase The Sun, w którym soczyste aromaty bergamotki i tangeryny łączą się ze słodką gruszką, zapewniając orzeźwienie w upalne dni. Bazowe nuty to wanilia, benzoes, korzenny bursztyn i białe piżmo, a dodatek białych kwiatów – jaśminu i kwiatu pomarańczy – nadają zapachowi luksusowego charakteru, dzięki czemu świetnie sprawdzi się także na letnie wieczory.

Trzecim wariantem perfum marki Phlov, w którym nie zabrakło modnej teraz wanilii, jest Day’Light Full. To orzeźwiający, wiosenny zapach, łączący cytrusowe nuty pomarańczy i mandarynki ze słodką maliną oraz wanilią, a zmysłowa woń białego bzu podkreśli Twoją kobiecość. To kompozycja pełna energii, idealna na co dzień, zwłaszcza do kwiatowych stylizacji i delikatnego makijażu.

Jak przedłużyć trwałość perfum na skórze?

Każda z nas, szykując się do wyjścia, chce, aby makijaż utrzymał się w nienaruszonym stanie przez cały dzień lub wieczór. Podobnie jest z perfumami - liczymy na to, że zapachy uwolnią całą swoją moc i nie ulotnią się zbyt szybko. Jest kilka trików, które pomogą przedłużyć ich trwałość, ale najważniejszy jest sam produkt. Marka Phlov we wszystkich swoich kosmetykach stawia na jakość oraz długotrwały efekt, i nie inaczej jest w przypadku perfum, dzięki czemu możesz cieszyć się ulubionym zapachem przez wiele godzin.

TRIK 1: nawilżona skóra

Podobnie jak w przypadku makijażu, także przed zastosowaniem perfum należy zadbać o odpowiednie nawilżenie i odżywienie skóry. Po prysznicu nałóż na ciało balsam, a dopiero później spryskaj się perfumami. Sięgnij po kosmetyk bez mocnego własnego zapachu, aby nie doszło do wymieszania nut, np. kojąco-nawilżający balsam Water Flow marki Phlov albo wariant z filtrem SPF30 z linii Sun Flow, który świetnie sprawdzi się w mocno słoneczne dni. Dobrym rozwiązaniem jest także aplikowanie perfum na jeszcze wilgotną skórę, tuż po prysznicu lub kąpieli.

TRIK 2: nie rozcieraj perfum na skórze

Rozcieranie zapachu na nadgarstku to mit! W ten sposób rozgrzewamy skórę, a ta zaczyna produkować naturalne enzymy, które mogą zmieniać strukturę zapachu. Podatne są na to zwłaszcza perfumy kwiatowe – podobnie jak więdnące świeże kwiaty, pod wpływem ciepła tracą swoją wyrazistość. Wystarczy spryskać skórę, a ona wchłonie zapach i przedłuży jego trwałość.

TRIK 3: nie perfumuj szyi

Na reklamach perfum modele zawsze spryskują sobie szyję - Ty tego nie rób! Zawarte w perfumach substancje, takie jak np. alkohol, mogą podrażniać delikatną skórę szyi i przyspieszać jej starzenie. Jeśli chcesz, aby zapach utrzymywał się długo, rozpyl go za uchem, na nadgarstkach, na wewnętrznej stronie przedramion i w zgięciach łokci (oczywiście, jeśli nosisz krótki rękaw). Wyjątkiem są upalne dni – pot może przyspieszyć ulatnianie się perfum, dlatego latem warto prysnąć nimi na włosy lub ubranie.

Wszystkie zapachy marki Phlov by Anna Lewandowska dostępne są w sklepach drogerii Rossmann oraz w sklepie internetowym www.phlov.com.

i Autor: Materiały prasowe PHLOV

