Odkryj sekretne właściwości ziół i pielęgnuj swoje naturalne piękno

Substancje roślinne coraz częściej odgrywają główną rolę w codziennych rytuałach pielęgnacyjnych współczesnych kobiet. Przykładem może być lawenda, która już w czasach starożytnych była ceniona za dobroczynne właściwości. Działa ona łagodząco, przeciwzapalnie i odprężająco. Suszone kwiaty lawendy były używane do aromatyzowania kąpieli w łaźniach, skąd pochodzi sama nazwa rośliny: lavare (lac.) – myć, kąpać. Funkcjonalne właściwości kosmetyczne wykazuje również mięta, której orzeźwiający zapach i smak, to nie tylko przyjemność dla podniebienia, ale i kojący balsam dla skóry. Mięta skutecznie oczyszcza, odświeża i zmniejsza potliwość oraz zapobiega przetłuszczaniu włosów i skóry głowy. Podobnie bogate zastosowanie w kosmetyce ma żeń-szeń, znany w medycynie chińskiej od czterech tysięcy lat. Wykazuje działanie antyoksydacyjne i regenerujące, poprawia ukrwienie skóry głowy i wzmacnia włosy. Warto również zwrócić uwagę na dobroczynne działanie skrzypu polnego, który zagęszcza i odżywia pasma, a także łopianu, obecnego w ziołolecznictwie od wieków. Stanowił on remedium na wiele problemów zdrowotnych, a w kosmetyce doceniono jego działanie wzmacniające i przyspieszające wzrost włosów.

Z myślą o pielęgnacji zgodnej z naturą powstała linia kosmetyków Pharma Care by Vis Plantis, będąca prawdziwą skarbnicą ziołowych ekstraktów roślinnych. Marka sięga po to, co nam bliskie i sprawdzone. Jak się okazuje, czasami nie trzeba sprowadzać popularnego składnika z drugiego końca świata – wystarczy bliżej przyjrzeć się temu, co mamy w najbliższym otoczeniu. W produktach można znaleźć też cenione substancje aktywne, takie jak np. biotyna, mocznik, niacynamid oraz borowina, które sprawiają, że kosmetyki są jeszcze bardziej skuteczne. Większość produktów zawiera dodatkowo inulinę, wspierającą ochronę mikrobiomu skóry.

– Wierzmy, że w naturalnych, roślinnych ekstraktach drzemie ogromny potencjał, o którym wiedziały już nasze babcie i prababcie. Tworząc markę Pharma Care, założyliśmy, że nasze kosmetyki powinny zawierać możliwie jak najwięcej wartościowych ekstraktów roślinnych – w każdym produkcie znajduje się co najmniej 95% składników pochodzenia naturalnego, pozostałe kilka procent to substancje potrzebne do tego, aby produkt miał odpowiednią konsystencję, był przyjemny w użytkowaniu oraz jeszcze bardziej skuteczny i trwały – mówi Małgorzata Zielińska, Brand Manager marki Pharma Care.

W harmonii z naturą

Nowa linia kosmetyków Pharma Care obejmuje szeroką gamę produktów do włosów, w tym szampony, odżywki i wcierki do włosów przetłuszczających się, wypadających, zniszczonych oraz pozbawionych objętości. Dostępne są także mydła w płynie z mocznikiem (jaśmin, aloes, bawełna), żele pod prysznic z proteinami roślinnymi (aloes, lawenda, róża), sole do kąpieli z naturalnymi glinkami (frezja, magnolia, miód) oraz naturalne sole do kąpieli stóp (odświeżające, rozgrzewające i regenerujące). W procesie tworzenia kosmetyków wszystkie produkty były badane dermatologicznie na grupie osób ze skłonnością do alergii, aby zapewnić bezpieczeństwo stosowania nawet dla delikatnej i bardziej wymagającej skóry. Na opakowaniach kosmetyków umieszczono ciekawostki dotyczące właściwości poszczególnych składników roślinnych.

Marka stawia na harmonię z naturą, dlatego kosmetyki od Pharma Care są nie tylko skuteczne w działaniu, ale także przyjazne dla środowiska. – Postanowiliśmy, że wszystkie produkty będą w 100% wegańskie, czyli pozbawione składników pochodzenia zwierzęcego. Zadbaliśmy też, aby podczas procesu ich tworzenia nie ucierpiało żadne zwierzę. Działamy w duchu less-waste – wszystkie butelki i słoiki, w których znajdują się kosmetyki, zostały wykonane w 100% z materiału z recyklingu i nadają się do ponownego przetworzenia – komentuje Małgorzata Zielińska.

Zachęcamy do odkrywania dobroczynnych właściwości ziół z nową linią kosmetyków Pharma Care. Seria produktów do włosów dostępna jest już w Super-Pharm i wybranych drogeriach Rossmann.

__________________________________________________________________________________

i Autor: Materiały prasowe Pharma Care

