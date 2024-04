Miłośnicy świata beauty na to czekali. Kultowa marka makijażowa wypuściła własne perfumy. Wiemy, gdzie je kupić

Dla wielu osób perfumy to niewidzialnie piękno, które otula zmysły. Zapachy mogą przywodzić na myśl dobre wspomnienia i aktywować ciepłe uczucia. Zmysł węchu potrafi zapamiętywać wydarzenia i utożsamiać je z konkretnym zapachem. Wiosna w perfumiarstwie to przede wszystkim życie, nadzieja i energia. O tej porze roku chętnie sięgamy po owocowe lub delikatnie kwiatowe kompozycje. Jesteśmy również bardziej otwarci na eksperymenty.

Sześć zapachów dla twojego szóstego zmysłu od Charlotte Tilbury

Wkrocz w przyszłość zapachów!

innowacja autorstwa Charlotte; nasycona jej marzeniami i pragnieniami!

zbudowana z udziałem ekspertów, przy użyciu najnowocześniejszej technologii!

stworzona we współpracy z najlepszymi mistrzami perfumiarstwa na świecie!

wykorzystaj moc zapachu, aby odblokować emocje!

rewolucyjna kolekcja szczęściu nowości! Zapachy wzmacniające emocje!

- "Moi kochani, a co, gdybym ci powiedziała, że za chwilę wyruszysz w najbardziej przełomową, rewolucyjną i niewiarygodną zapachową podróż swojego życia? Od marzeń, do nauki, do składników, do każdej pięknej butelki, wchodzisz w przyszłość zapachów!! To spektakularna, olfaktywna rewolucja w branży beauty. Pozwólcie, że przedstawimy wam moją pierwszą w wszystkim kolekcję zapachową emocji, która jest napędzana przełomowymi innowacjami! Moje zapachy są dla każdego i są wynikiem wykorzystania wiedzy znanych na świecie perfumerów – jednych z najlepszych nosów na świecie – nowoczesnej technologii, neuronauki, 40 lat badań - mówi Charlotte Tilbury.

LOVE FREQUENCY

Odkryj wizję Charlotte dotyczącą nowoczesnej róży, zasilanej molekułami wzmacniającymi emocje miłosne – hipnotycznym eterem różanym i ciepłym drzewem kaszmirowym, które kąpie Cię w blasku miłości! Kwiatowy, miękki i delikatnie hipnotyczny, ten urzekający zapach emanuje miłością. To wszechogarniające, pocieszające uczucie bycia zakochanym i kochanym! Błysk uzależniającego różowego pieprzu, róży Ultimate i pikantnego, zmysłowego szafranu przypomina ciepły uścisk, który przyciąga najczystszą miłość do ciebie i wszystkich wokół ciebie! Połączony ze zmysłowymi piżmami, kuszącym drzewem ambrowym i odurzającym sercem paczuli, wywołuje uczucie miłości, które sprawia, że ​​Twoje serce śpiewa, pozostawiając na swojej drodze ślad miłosnego zapachu, który utrzymuje się do 18 godzin!

MORE SEX

„More Sex” jest zmysłowy i pociągający. To hipnotyczna symfonia uwodzenia w butelce. Otula Cię magnetycznym płaszczem urzekającej chemii. Przenosi Cię od dnia do zmierzchu, zasilany molekułami wzmacniającymi emocje - Akordem Seksualnym, aksamitnym piżmem, uzależniającym Akordem Skórzanym i Drzewem Sandałowym. Dla zmysłów to cielesna uczta! Każdy spray jest jak przypływ czystej pasji, która przepływa przez Twoje ciało, tworząc uczucie, któremu nie możesz zaprzeczyć!Dzięki urzekającej mieszance zmysłowego, odważnego olejku z czarnego pieprzu, drewna ambry i intrygującego olejku z jagód jałowca, ten urzekający zapach może zwiększyć uczucie atrakcyjności, tworząc wokół ciebie elektryzującą aurę! Ten zapach sprawi, że poczujesz się wzmocniony i uwodzicielski, a ślad zapachu wprawi Ciebie i wszystkich wokół w odpowiedni nastrój.

JOYPHORIA

Odkryj portal do Joyphorii, który sprawi, że poczujesz się jak przeniesiony do czystego raju, dzięki cząsteczkom wzmacniającym emocje - promiennemu Ylang Ylang i urzekającemu ekstraktowi z ziaren wanilii. Niczym promień złotego słońca, ten balsamiczny, ciepły i promienny zapach otwiera się podnoszącym na duchu olejkiem Neroli, euforycznym akordem wody kokosowej i radosnym olejkiem Petitgrain! Joyphoria jest jak słoneczny bukiet szczęścia, który sprawi, że promieniejesz zachwytem! Ciepły jaśmin wielkolistny, odurzający absolut tuberozy, drzewo kaszmirowe i piżmo emanują eskapizmem, świętowaniem i czystym porzuceniem w każdym sprayu!

MAGIC ENERGY

Obudź swoje zmysły zastrzykiem uziemiającej energii, zasilanej cząsteczkami wzmacniającymi emocje - duchowym akordem Palo Santo, energetyzującym olejkiem bergamotowym i odważnym Cypress Ultimate.„Magiczna Energia” to miłość, światło i czystość! To jak przeniesienie się do magicznego lasu, uziemionego i zielonego! Nuty ziemistego olejku mirtowego, energetyzującej esencji morskiej i słodkiego jaśminu Sambac są zrównoważone podnoszącymi na duchu nutami drzewa kaszmirowego, akordu ambry i resinoidu olibanum. Ten zapach kryje w sobie siłę życiową lasu i czystość natury, abyś mógł poczuć się jak najbardziej energiczny, uziemiony ja. Może zwiększyć poczucie energii!

CALM BLISS

Ten napar może pomóc ukoić Twoje zmysły i sprawić, że poczujesz się odrodzony, dzięki spokojnym cząsteczkom wzmacniającym emocje: słodkiemu olejkowi Neroli i wodnemu akordowi! Inspirowany jest uspokajającym, oczyszczającym działaniem morza i jezior kwiatów lotosu! Otwiera się błogą mieszanką relaksującego olejku lawendowego i świeżego olejku bergamotowego, aby poczuć się przeniesionym do spokojnej oazy, gdzie spokój i harmonia wypełniają powietrze! Obmyj swoje zmysły czystym białym piżmem, absolutem kwiatu pomarańczy i fasolą tonka, wywołując uczucie spokoju, jakbyś właśnie wrócił ze spokojnej, wyciszającej ucieczki! Już po jednym sprayu poczujesz się zanurzony w uspokajającym doświadczeniu zmysłowym! To spokojny sen!

COSMIC POWER

- Dzięki wyjątkowej mieszance przypraw i luksusowego akordu bursztynowego wyłania się mistyczna i hipnotyzująca tarcza siły, tworząc potężny efekt miłości własnej. Charlotte miała na myśli zapach, który miał podnieść poczucie wewnętrznej pewności siebie. Coś bardzo intymnego, ale z silną osobowością. Szybko zainteresowałem się bursztynem, ponieważ jest to mistyczny składnik, idealny, aby pomóc połączyć się z twoim wnętrzem. Dodałem przyprawy, ponieważ są tak musujące i nadają charakter zapachowi - Dominique Ropion

i Autor: Materiały prasowe Charlotte Tilbury

