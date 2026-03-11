Kolekcja Unscripted by Answear.LAB – Moda wykreowana z intuicji

To wspólne chwile i energia bliskich ludzi zmieniają zwykłe momenty we wspomnienia pełne emocji. Instynktownie czujemy się najlepiej z osobami, przy których możemy być sobą. Tak jest z kolekcją Unscripted, która otwiera przestrzeń na realizowanie własnych pomysłów i zachęca do podążania za własną intuicją modową.

Unscripted balansuje między miękkością a konstrukcją, intuicją a świadomą formą. Opowiada o kobiecości, która może być jednocześnie subtelna i monumentalna. O tym szczególnym rodzaju energii, który pojawia się między kobietami, kiedy rozmawiają o tym, co lubią nosić, co je wzmacnia, w czym czują się swobodnie. Kampania jest naturalnym przedłużeniem tej idei. Założeniem sesji było stworzenie naturalnej scenerii i swobody, aby pokazać siłę relacji.

Kolekcja ma dwa wyraźne estetyczne kody: pierwszy zbudowany jest na miękkości i detalu. Koronki, hafty, marszczenia i drapowania układają się wokół ciała tak naturalnie, jak ruch powietrza. Spodnie typu balloon, peleryny tworzące eleganckie draperie oraz subtelne wykończenia podkreślają płynność i lekkość formy, równocześnie pozwalając na nietypowe modelowanie sylwetki. Tkaniny reagują na ruch, krok i oddech. W tej części kolekcji total looki skórzane, np. lawendowa kurtka ze spodniami pokazują, że skóra może być zarówno awangardowa, jak i delikatna.

Wszystkie skórzane elementy kolekcji tradycyjnie posiadają certyfikat LWG, co podkreśla wysoką jakość i odpowiedzialność marki. Natomiast drugi kod to język form, oparty na wyraźnie przerysowanych proporcjach i geometrycznych kształtach. Linie architektoniczne powstają dzięki konstrukcji – od ostrych kątów po zdecydowane cięcia graficzne. Sylwetki nabierają monumentalności i niemal rzeźbiarskiego charakteru także dzięki detalom, jak ozdobne przeszycia czy hafty. W trenczach, kurtkach, spodniach czy sukienkach widać precyzję projektową i energię formy, ale także jej płynność. Proporcje sylwetki zmieniają się dzięki obniżonej talii, poszerzonym ramionom czy odkrytym łydkom, a także dzięki długości midi w spódnicach czy rybaczkom, które odsłaniają stopy i pozwalają wybrzmieć oryginalnej formie japonek na obcasie czy mulom w pięknych kolorach.

Filarami kolorystycznymi kolekcji są naturalna biel i surowy odcień bawełny, rozszerzone o waniliowy żółty, brąz, przygaszony róż i rewelacyjny odcień lawendy. Dopełnieniem są odcienie niebieskiego denimu i klasyczna czerń.

Paleta kolorystyczna i fasony kolekcji Unscripted współgrają z głównymi trendami sezonu, budują jednak własną narrację:

Soft Power – wersja kobiecości niedosłownej, a robiącej wrażenie. Fiołkowa skórzana kurtka zestawiona z masełkowymi mulami pokazuje, że siła może być subtelna. Nowe propozycje zamszowych szpilek, sandałów czy muli na sezon SS26 redefiniuje wiosenną lekkość - wnosząc do niej miękką strukturę, subtelną zmysłowość i wyrafinowaną matowość.

Sensory Minimalism – nowoczesny minimalizm w czystych liniach, spodnie czy rękawy baloon tworzą przestrzenną formę, a super miękka skóra czy faktury haftu, mają sensoryczne, kojące działanie. Płaszcze i kurtki mają wyważoną architekturę – subtelnie zaznaczone ramiona czy talię podkreśloną konstrukcją. Jest w nich coś z minimalizmu lat 90., ale bez chłodu. Coś z estetyki Phoebe Philo, czyli funkcjonalności bez nadmiaru.

Modern Nostalgia – odwołanie do retro lat 80/90 – zwłaszcza sylwetki o mocnych ramionach, low rise i minispódniczki. W wielkim stylu powraca print polka-dot, ale nie w wersji pin-up. Przeskalowana, odważna, niemal graficzna - bliżej jej do pop-artu niż do retro sukienki z lat 50. Skórzana odzież w tej kolekcji nie jest buntownicza w stylu lat 90., ani rockowa jak u Helmuta Newtona. Jest bliższa ciszy atelier z lat 70., gdy królowała czysta forma, a linia decydowała o wszystkim.

Wiktoriański revival - wyszukane kołnierze, hafty, podkreślające talię szwy, falbany i koronki pojawiają się w nakładanych kołnierzykach, jako wykończenie nogawek skórzanych spodenek lub rybaczek, które wracają w wygodnym jerseyowym wydaniu.

Everyday Denim – Peleryna z jeansu, kurtka w formie chanelki ze złotymi guzikami czy przeskalowanymi rękawami jak od kimona, albo spodnie o szerokich nogawkach (wide leg) z dodającą dynamizmu kontrafałdą czy nałożonym pasem jak mini spódniczka potwierdzają, że ponadczasowy denim być niezwykle elegancki, a jednocześnie komfortowy. Jeansy, kurtki i sukienki pozwalają eksperymentować z mix & match, zachowując przy tym swobodę i charakter.

Współczesne trendy, poza inspiracją, w Unscripted stają się narzędziem do bycia sobą. Unscripted z założenia nie narzuca scenariusza. Kolekcja czerpie z wolności i przestrzeni – na wybór, na eksperymenty, na bycie sobą bez planu, ale z intencją. Ta kolekcja jest, jak towarzysząca jej sesja, radością z autentycznej relacji i wspólnych chwil.

