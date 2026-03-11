Viralowa maskara Extensionist od L’Oréal Paris debiutuje w Polsce

Świat beauty oszalał na punkcie maskary, która obiecuje ekstremalną długość i nie ma w tym marketingowej przesady. Extensionist od L’Oréal Paris naprawdę robi efekt, który trudno zignorować. Rzęsy są pogrubione, podkręcone i tak wydłużone, że unoszą się aż do 5 mm bliżej brwi**. Spojrzenie staje się bardziej otwarte, wyraziste i pozwala sięgać dalej.

Sekret maskary tkwi w innowacyjnej formule wzbogaconej o „magnetyczne” pigmenty i włókna wydłużające, które przyczepiają się do każdej rzęsy, budując długość od nasady aż po same końce, bez efektu obciążenia. Zakrzywiona szczoteczka z ponad 300 włoskami dokładnie rozczesuje formułę na każdej rzęsie, nakładając idealną ilość produktu wzdłuż całej jej długości, niczym grzebyk. Trwałość do 24 godzin, bez rozmazywania i osypywania.

Kilka ruchów szczoteczki wystarczy, by oko nabrało jednocześnie lekkości i wyrazistości. Bo każda z nas ma prawo sięgać dalej, marzyć odważniej i podkreślać to, co w niej najpiękniejsze.

Sięgaj dalej. Jesteś tego warta.

i Autor: Extensionist od L’Oréal Paris/ Materiały prasowe

i Autor: Extensionist od L’Oréal Paris/ Materiały prasowe

i Autor: Extensionist od L’Oréal Paris/ Materiały prasowe