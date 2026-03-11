Piękno na wiosnę! Dobierz pielęgnację, makijaż i zapachy do pory roku

Kwasy w pielęgnacji skóry: mądre podejście do złuszczania

Kwasy kosmetyczne nie są już zarezerwowane wyłącznie dla intensywnych, jednorazowych zabiegów. Coraz częściej stają się naturalnym elementem codziennej pielęgnacji – dostosowanym do typu skóry, jej wrażliwości oraz pory roku. Odpowiednie złuszczanie pomaga wyrównać koloryt, wygładzić strukturę skóry i nadać jej blasku, bez ryzyka niechcianych podrażnień.

Jeśli Twoja skóra jest wrażliwa albo dopiero zaczynasz wprowadzać kwasy do swojej rutyny, idealnym rozwiązaniem będzie Dr Irena Eris Cleanology Gentle Enzymatic Peel. Ten oczyszczający peeling oparty na działaniu enzymatycznym wygładza i odświeża skórę, nie powodując jej dyskomfortu.

Z kolei do wieczornej pielęgnacji doskonale sprawdzi się KORA Organics Noni Night AHA Resurfacing Serum. Roślinne składniki złuszczające delikatnie wygładzają powierzchnię skóry, a kwas hialuronowy zapewnia nawilżenie i komfort przez całą noc.

Jeśli potrzebujesz ekspresowego efektu niczym po wyjściu z salonu piękności, sięgnij po Ole Henriksen Transform Dewtopia 25% Acid Flash Facial. Ta intensywnie działająca maska złuszczająca łączy kwasy AHA, PHA i BHA, aby już w kilka minut usunąć martwe komórki naskórka, wygładzić teksturę skóry i wyrównać jej koloryt. Dodatkowe składniki łagodzące dbają o odpowiedni poziom nawilżenia i komfort.

Pamiętaj, że stosując kwasy, nie wolno zapominać o codziennej ochronie przeciwsłonecznej oraz wsparciu dla bariery ochronnej skóry. Złuszczanie przynosi prawdziwe korzyści, tylko wtedy, gdy jest wykonywane w zrównoważony sposób.

i Autor: Notino/ Materiały prasowe

i Autor: Notino/ Materiały prasowe

Nowa era bronzera: słoneczny look bez słońca

Bronzer w tym sezonie to coś więcej niż narzędzie do konturowania. To sposób na dodanie twarzy świeżości i subtelnego blasku. Ciepły odcień rozjaśni cerę, złagodzi rysy i podkreśli jej miękkość, a skóra zyska promienny wygląd bez zbędnego wysiłku. Coco & Eve Sunny Honey Bronzing Face Drops to produkt, który pozwala stopniowo budować naturalny odcień opalenizny. Wystarczy dodać kilka kropli do ulubionego kremu nawilżającego, aby otrzymać efekt skóry muśniętej słońcem. Z kolei Danessa Myricks Beauty Balm Contour to lekki balsam, który niemal stapia się ze skórą, umożliwiając łatwe stopniowanie koloru kolejnymi warstwami. Subtelnie unosi i podkreśla kości policzkowe, bez nadmiernego wyostrzenia rysów twarzy. Clinique Sun-Kissed Face Gelee dzięki formule pozbawionej olejów, zapewnia natychmiastowy blask i świeżość. Produkt można wymieszać z kremem nawilżającym lub podkładem, aby uzyskać delikatne rozświetlenie lub stosować samodzielnie, zarówno pod makijażem, jak i na nim. Lancôme Teint Idole Ultra Wear C.E. Skin Transforming Bronzer łączy pielęgnację skóry z właściwościami bronzera w ultralekkiej formule serum. Produkt został stworzony we współpracy z Lisą Eldridge, która zadbała o jego jakość i komfort użytkowania. Oddychająca konsystencja z pochodną witaminy C, witaminą E i olejem moringa wtapia się w skórę, pozostawiając naturalne i matowe wykończenie utrzymujące się nawet do 24 godzin. Intensywność koloru można dostosować do własnych potrzeb – od delikatnego, ciepłego tonu po bardziej wyrazisty efekt.

i Autor: Notino/ Materiały prasowe

i Autor: Notino/ Materiały prasowe

Pielęgnacja włosów zaczyna się u nasady

Zdrowe i pełne blasku włosy to coś więcej niż dbanie o same pasma. Obok masek i olejków do końcówek coraz większą uwagę zwraca się na pielęgnację skóry głowy. Nie jest to już wyłącznie domena profesjonalnych salonów, lecz część nowoczesnej rutyny pielęgnacyjnej. Aveda Scalp Solutions Exfoliating Scalp Treatment skutecznie zmniejsza nadmiar sebum i pomaga usunąć nagromadzone na skórze głowy resztki kosmetyków, jednocześnie nie naruszając jej delikatnej bariery ochronnej. Połączenie kwasu salicylowego i fermentowanej glukozaminy zapewnia łagodne, lecz efektywne złuszczanie, a lekka, chłodząca formuła przynosi natychmiastowe ukojenie. Hairburst Multi-Active Scalp Serum to lekkie serum do codziennej aplikacji bezpośrednio na skórę głowy. Zawiera kofeinę, kwas salicylowy oraz witaminę B5, które wspierają zdrowie skóry głowy i poprawiają ogólną kondycję włosów. Systematyczne stosowanie sprawia, że pasma wydają się pełniejsze, gęstsze, a ich kondycja widocznie się poprawia. Sachajuan Scalp Shampoo to szampon, który łączy w sobie olejek rozmarynowy, mentol i ekstrakt z imbiru, aby wspierać regenerację i poprawiać komfort wrażliwej skóry głowy. Kwas salicylowy delikatnie złuszcza martwe komórki naskórka, natomiast kwas mlekowy reguluje produkcję sebum bez obciążania włosów. Rezultatem jest czysta, ukojona skóra głowy oraz lekkie, jedwabiście miękkie włosy.

i Autor: Notino/ Materiały prasowe

i Autor: Notino/ Materiały prasowe

Gra makijażu: wielofunkcyjne kosmetyki, które kochamy

W tym sezonie kosmetyki zyskują nowy wymiar: wielofunkcyjne, kreatywne, kompaktowe, a jednocześnie idealne do codziennego użytku.

Notino Lifeproof Cream Eyeshadow Stick błyskawicznie podkreśla spojrzenie. Lekka, kremowa konsystencja cieni łatwo się rozprowadza i pozwala stopniować intensywność koloru – od lekkiego muśnięcia po wyrazisty makijaż lub precyzyjną kreskę. Długotrwała formuła jest odporna na wodę i rozmazywanie, pozostając na miejscu przez cały dzień, nawet bez bazy. Produkt jest odpowiedni także dla wrażliwych oczu i osób noszących soczewki kontaktowe. Fwee Lip & Cheek Blurry Pudding Pot to kosmetyk 2 w 1, który zapewnia piękny, delikatny kolor na ustach i policzkach. Wysoko napigmentowana, łatwa do budowania kremowo-pudrowa formuła doskonale wtapia się w skórę, tworząc aksamitne wykończenie. Gama odcieni rozciąga się od subtelnych, cielistych tonacji po bardziej wyraziste barwy, które można dopasować w zależności od swojego nastroju i potrzeb. Gucci Beauty Éclat de Beauté Effet Lumière to transparentny rozświetlacz, który podkreśla rysy twarzy, nadając jej delikatnego blasku. Wielofunkcyjny żelowy produkt do oczu, ust i policzków można nosić samodzielnie lub aplikować na makijaż, aby uzyskać świeży, promienny wygląd z efektem nawilżonej skóry. A jeśli chcesz połączyć makijaż z pielęgnacją, The Ordinary The Lip & Lash Set oferuje pełnowymiarowe produkty, które dbają o nawilżenie ust oraz zdrowy wygląd brwi i rzęs. Multi-Peptide Lash & Brow Serum wspomaga uzyskanie bardziej pełnych rzęs i brwi, a Squalane + Amino Acids Lip Balm natychmiast odżywia i zmiękcza usta. Zestaw zawiera również breloczek, dzięki któremu błyszczyk można przypiąć do torebki lub kluczy i mieć go zawsze przy sobie.

i Autor: Notino/ Materiały prasowe