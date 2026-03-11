TOMMY HILFIGER prezentuje kolekcję okularów na sezon Wiosna/Lato 2026 z udziałem Marco Asensio

To już drugi rok, w którym Asensio występuje w kampanii okularów marki jako globalny ambasador. Jego naturalna swoboda i sportowa energia dobrze oddają charakter kolekcji, która powstała z myślą o lecie w ruchu – od poranków na wodzie po popołudnia spędzone w podróży.

„Przy tegorocznej kampanii okularów naturalnym kierunkiem była dla mnie wolność i ruch – coś, co definiuje zarówno markę, jak i mój styl życia. Lato nad wodą ma w sobie pewną lekkość i pewność siebie. Ten balans dobrze oddaje charakter kolekcji, która jest nowoczesna, dopracowana w detalach i po prostu łatwa do noszenia” – mówi Marco Asensio.

Zdjęcia powstały nad jeziorem Maggiore, gdzie sceny uchwycone na pokładzie jachtu i wzdłuż linii brzegu podkreślają żeglarskie inspiracje od lat obecne w estetyce marki. Naturalne światło, otwarta przestrzeń i spokojne tempo dnia budują atmosferę swobodnego, letniego stylu.

W kampanii Asensio pokazuje wybrane modele z kolekcji TOMMY HILFIGER Spring Summer 2026, w tym modele z linii Sporty Leisure, w której sportowy charakter kolekcji spotyka się z letnim, swobodnym stylem życia. W jednej ze scen ma na sobie metalowe okulary przeciwsłoneczne typu aviator – ponadczasowy model dopracowany w detalach, takich jak subtelne grawerowanie czy charakterystyczne logo Flag. Cała kolekcja pozostaje wierna klasycznemu amerykańskiemu stylowi marki, a jednocześnie nawiązuje do stylu życia zbudowanego wokół podróży, przygód i poczucia swobody.

Od początku swojej działalności Tommy Hilfiger łączy modę ze światem sportu i popkultury. Na przestrzeni lat marka współpracowała z ikonami sportu, takimi jak Thierry Henry, Rafael Nadal czy Lewis Hamilton. Dziś ten kierunek kontynuują partnerstwa z Cadillac Formula 1® Team, U.S. SailGP Team oraz klubem Liverpool FC – projekty, w których amerykańskie dziedzictwo marki spotyka się ze sportem, kreatywnością i odwagą w realizowaniu ambitnych planów. Marco Asensio naturalnie wpisuje się w tę historię, wnosząc do niej własną dynamikę i sportowy charakter.

Kolekcja okularów TOMMY HILFIGER Spring Summer 2026 została zaprojektowana i wyprodukowana przez Safilo Group na licencji marki Tommy Hilfiger. Modele są już dostępne na www.tommy.com, w sklepach TOMMY HILFIGER oraz w wybranych salonach optycznych na całym świecie.

i Autor: TOMMY HILFIGER Spring Summer 2026/ Materiały prasowe

