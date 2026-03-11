Hyunjin ze Stray Kids nowym globalnym ambasadorem marki GUESS

Znany ze swojej magnetycznej osobowości scenicznej i wielowymiarowego talentu Hyunjin dołącza do GUESS jako artysta, którego energia, kreatywność i autentyczność doskonale korespondują z duchem marki – jej odważnym podejściem do stylu i silnym zakorzenieniem w kulturze. Partnerstwo opiera się na wspólnej wizji: oddaniu hołdu dziedzictwu, przy jednoczesnym poszerzaniu granic współczesnej autoekspresji.

Łącząc globalny wpływ Hyunjina z dziedzictwem amerykańskiego denimu GUESS, kampania prezentuje nową interpretację koncepcji „Modern Heritage”, w której ponadczasowe sylwetki spotykają się ze współczesnym stylem. Klasyczne koszule jeansowe, proste jeansy, koszulki w paski oraz jeansowe spodnie cargo stanowią podstawę kolekcji GUESS JEANS, podkreślając ponadczasowe denimowe DNA marki w nowoczesnej odsłonie.

“Hyunjin to nie tylko performer, to twórcza siła, która łączy muzykę, taniec i sztuki wizualne” – mówi Paul Marciano, Co-founder and Chief Creative Officer of Guess?, Inc. “Jego wyczucie stylu, pewność siebie i globalny wpływ sprawiają, że jest on niesamowitym uzupełnieniem rodziny GUESS”.

W ramach dalszej ekspansji międzynarodowej firma umacnia swoją globalną obecność poprzez strategiczne otwarcia sklepów w miastach takich jak Tokio, Amsterdam czy Berlin, a także poprzez kampanie z udziałem światowych talentów oraz specjalne aktywacje, podkreślające ewolucję marki.

Potwierdzeniem tego kierunku rozwoju było niedawne otwarcie nowego, flagowego sklepu GUESS JEANS przy Melrose Avenue w Los Angeles. To symboliczny powrót do kalifornijskich korzeni oraz sygnał nowego etapu globalnej ekspansji.

“Cieszymy się, że możemy powitać Hyunjina w naszej rodzinie. Muzyka i kultura zawsze kształtowały moje spojrzenie na modę, a Hyunjin jest niezwykle utalentowanym artystą. Wierzymy, że doskonale reprezentuje on nową erę ekspresji naszej marki” – mówi Nicolai Marciano, Chief New Business Development Officer Guess?, Inc.

Jako globalny ambasador GUESS oraz GUESS JEANS, Hyunjin uczestniczyć będzie w międzynarodowych kampaniach i kluczowych inicjatywach marek, współtworząc kolejny rozdział historii GUESS, łączący inspirację dziedzictwem z wizją przyszłości.

Kolekcja prezentowana przez Hyunjina będzie dostępna we flagowym sklepie GUESS JEANS przy Melrose Avenue oraz w wybranych sklepach GUESS JEANS w Europie i Azji, a także online na całym świecie na stronach www.guess.com oraz www.guess.eu.

