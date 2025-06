Tej tajemnicy o jedwabiście gładkich włosach nie zdradzi ci żadna fryzjerka. Kosztuje 5 zł, a po 20 minutach masz włosy jak po keratynowym prostowaniu. Sposób na wygładzenie włosów

Taka formuła latem to sztos! Podkład i puder w jednym! Dla jeszcze piękniejszej skóry

Każda kobieta pragnie, aby jej włosy były gładkie i lśniące. Niestety często, aby uzyskać taki efekt, trzeba je wymodelować i zastosować silne kosmetyki do stylizacji. Oczywiście istnieje możliwość skorzystania z profesjonalnego zabiegu keratynowego prostowania włosów, jednak ten kosztuje nawet 600 złotych. Jak zatem wygładzić włosy i sprawić, że będą lśniące? Prawda jest taka, że już nasze babcie, które miały utrudniony dostęp do profesjonalnych kosmetyków, wiedziały, że naturalne i domowe maski do włosów mogą sprawić, że włosy będą piękne. I zapewne tej tajemnicy jedwabiście gładkich włosów nie zdradzi Ci żaden fryzjer, ale wystarczy zastosować domową maskę wygładzającą z dwóch składników, a efekt zobaczysz niemal od razu.

Sposób na wygładzenie włosów. Kosztuje 5 zł, a efekt jak po keratynowym prostowaniu

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na wygładzenie włosów w domu jest maska przygotowana na bazie mąki ziemniaczanej. Mąka ziemniaczana to naturalny i tani sposób na poprawę kondycji włosów. Wspaniale wygładza łuski włosów, nadając im blask i miękkość. I z pewnością kusząca jest jej cena, bo za 1 kg zapłacisz niecałe 5 złotych. Jak przygotować maskę z mąki ziemniaczanej?

Dodaj 1 łyżeczkę mąki ziemniaczanej do niewielkiej ilości swojej maski do włosów. Mieszankę połóż na umyte włosy. Zostaw na około 15 minut, a następnie spłucz obficie wodą.

Maska wygładzająca włosy z mąki ziemniaczanej. Właściwości

Mąka ziemniaczana to produkt otrzymywany z bulw ziemniaków. Jest bogata w skrobię, która ma właściwości absorbujące wilgoć i sebum. Zawiera również witaminy z grupy B, witaminę C oraz minerały, takie jak potas, magnez i żelazo. Dzięki temu maska z mąki ziemniaczanej może mieć korzystny wpływ na włosy i skórę głowy. Może dodać włosom objętości, unosząc je u nasady, a także pomaga w walce z przetłuszczaniem się skóry głowy, dzięki czemu włosy dłużej zachowują świeżość.

Przyczyny suchych włosów

Przesuszone pasma łatwo się puszą i stają się łamliwe. Tracą swój zdrowy wygląd, a kobiety często nie wiedzą, jak temu zaradzić. W końcu każda z nas marzy o lśniących i idealnie gładkich włosach. Tu warto poszukać przyczyny suchych włosów. Oto najczęstsze z nich: