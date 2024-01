Moja babcia zdradziła mi sposób na piękne włosy. Maska z 2 składników zdziałała cuda! Moje włosy lśnią i rosną jak szalone

Moja babcia zdradziła mi sposób na piękne włosy. Maska z 2 składników zdziałała cuda

Chyba każda kobieta marzy, aby mieć grube, lśniące i zdrowe włosy. Niestety z najróżniejszych przyczyn często nasze włosy staja się suche, łamliwe, a nawet wypadają. Jak sobie radzić z tym problemem? Oczywiście podstawą do jego wyeliminowania jest ustalenie konkretnej przyczyny, gdyż mogą być to błahe błędy w pielęgnacji, ale także poważniejsze choroby. Czasami wystarczy zmienić swoje nawyki w pielęgnacji włosów w domu, aby te odżyły i odzyskały swój blask i miękkość. Moja babcia zdradziła mi swój sposób na dbanie o kosmyki na głowie. Otóż jej domowa maska na włosy sprawia, że mimo upływu lat jej pasma są grube, piękne i rosną jak szalone. Do przygotowania maseczki potrzebuje tylko dwóch składników, które są naturalną odżywką do włosów. Jak ją zrobić i stosować?

Maska do włosów z drożdży. Przygotowanie, właściwości

Babcia od lat stosuje na włosy maskę z drożdży. Rozkruszone drożdże zalewa ciepłym mlekiem, miesza, a następnie nakłada na pasma. Po około 20 minutach zmywa ją letnią wodą i myje delikatnym szamponem. Taką kurację warto stosować 1-2 razy w tygodniu, gdyż drożdże są bogate w takie składniki mineralne i witaminy, jak cynk, magnez, fosfor, selen, chrom, witaminy z grupy B. Dzięki takiemu składowi mogą być dobrym sposobem na porost włosów i ich wzmocnienie.

