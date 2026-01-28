Kolekcja Converse „Chucks in Love" na walentynki celebruje wszystkie formy miłości

W te Walentynki celebrujemy miłość dzięki kolekcji „Chucks in Love”. Converse podkreśla wiele jej przejawów – od romantycznych związków i przyjaźni na całe życie, po codzienną miłość do siebie – dzięki zabawnym, modnym wzorom.

Chociaż klasyczne DNA Chucka pozostaje sercem kolekcji, ma ona dodatkową dawkę uroku dzięki serduszkowym detalom, zabawnym zawieszkom czy charakterystycznym przeszyciom. Nadrukowane na butach wzory prowokują uśmiech i radość, umożliwiając wyrażenie własnej wizji miłości.

W czasach, kiedy na nowo definiujemy sposób, w jaki postrzegamy siebie i innych, Converse proponuje kolekcję pełną życia i inkluzywności. Niezależnie od tego, czy obdarowujesz partnera bądź partnerkę, robisz niespodziankę swojej przyjaciółce czy po prostu sprawiasz przyjemność sobie, ta kolekcja idealnie wplata miłość w codzienny styl.

W kolekcji “Chucks in Love” znajdują się urocze propozycje dla dorosłych i dzieci, wzbogacone o unikalne detale z charakterystycznym DNA Converse. Każda para zachęca do odważnego celebrowania miłości – jakkolwiek ją definiujesz. Stylowym dopełnieniem kolekcji są również t-shiry, bluza oraz akcesoria opatrzone pomysłowymi serduszkowymi zdobieniami.

Kolekcja dostępna jest w rozmiarach dla dorosłych i dzieci, w sklepach stacjonarnych, u partnerów i poprzez stronę Converse.pl

i Autor: Converse/ Materiały prasowe

i Autor: Converse/ Materiały prasowe

i Autor: Converse/ Materiały prasowe