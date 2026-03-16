Moda wchodzi do gry. LANCERTO oficjalnym partnerem Polskiego Związku Piłki Siatkowej

W sporcie o zwycięstwie często przesądzają detale. W modzie to one budują pierwsze wrażenie. Właśnie na styku tych dwóch światów powstała współpraca LANCERTO i Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Polska marka, od lat rozwijająca nowoczesne podejście do elegancji i rzemiosła, w ramach umowy zawartej z PZPS przygotowała kolekcję oficjalnych strojów dla zawodników, zawodniczek, trenerów, sztabu oraz zarządu Związku. Formalne i casualowe stylizacje będą towarzyszyć reprezentacji podczas podróży, konferencji prasowych i oficjalnych wydarzeń, czyli wszędzie tam, gdzie drużyna reprezentuje nasz kraj poza boiskiem. Współpraca została zaplanowana aż do FIVB Mistrzostw Świata w siatkówce mężczyzn, które odbędą się w Polsce w 2027 roku.

„Od początku wiedzieliśmy, że w tym projekcie nie chodzi tylko o to, żeby reprezentacja wyglądała dobrze. Chodziło o stworzenie kolekcji, która będzie naturalnym przedłużeniem standardu, z jakim kadra funkcjonuje na co dzień. Nie mogliśmy więc myśleć o tych strojach wyłącznie jako o warstwie wizualnej, ale jako o elemencie większej całości – profesjonalizmu, spójności i jakości, które powinny towarzyszyć drużynie również poza boiskiem. Dlatego tak dużą wagę przyłożyliśmy do procesu – do konstrukcji, doboru tkanin, komfortu i detali, które na pierwszy rzut oka mogą być niewidoczne, ale to one budują jakość całości”, tłumaczy Tomasz Ciąpała, Prezes G8 S.A., spółki będącej właścicielem marki LANCERTO.

"Przy wyborze kolejnego partnera Polskiej Siatkówki, szukaliśmy rodzimej marki, która rozumie znaczenie najmniejszych detali, potrafi myśleć o stroju w kategoriach reprezentowania i będzie w stanie przygotować autorską kolekcję odpowiadającą charakterowi naszej kadry. Chcieliśmy, aby za wizerunkiem reprezentacji stał partner z polskim kapitałem i realnym zapleczem rzemieślniczym – taki, który łączy jakość, precyzję wykonania i odpowiedzialność za każdy element projektu. Marka LANCERTO idealnie spełnia wszystkie te oczekiwania, dlatego z wielkim optymizmem patrzymy na naszą współpracę”, mówi Sebastian Świderski, prezes PZPS.

Stworzone w Polsce. Z myślą o mistrzach

Istotą współpracy LANCERTO z PZPS jest specjalnie zaprojektowana kolekcja oficjalnych strojów reprezentacji Polski. Kadra siatkarzy i siatkarek będzie je nosić podczas najważniejszych momentów poza boiskiem: podróży na turnieje, konferencji prasowych czy oficjalnych ceremonii. Kolekcja łączy klasyczną elegancję z nowoczesnym podejściem do stylu drużynowego, a każdy jej element został w 100% stworzony w Polsce, z autorskich tkanin przygotowanych specjalnie dla tego projektu.

Człowiek, który ubiera zwycięzców

Za projekt kolekcji odpowiada Michał Kędziora, znany jako MR.VINTAGE – autor książek i ceniony popularyzator klasycznej męskiej elegancji. To również twórca koncepcji ubioru, który dla Selekcjonera Reprezentacji Polski w piłce nożnej Michała Probierza podczas Euro 2024 przygotowała firma LANCERTO.

W kolekcji stworzonej w ramach współpracy z PZPS znalazły się zarówno eleganckie zestawy formalne dla kobiet i mężczyzn, przygotowane z myślą o oficjalnych wydarzeniach i wystąpieniach publicznych, jak i stylizacje casual towarzyszące drużynie podczas podróży i spotkań poza boiskiem. Każdy element garderoby został zaprojektowany w odpowiedzi na strategiczne założenie: aby polska kadra wyglądała spójnie, nowocześnie i profesjonalnie zawsze wtedy, gdy reprezentuje kraj.

Każdy garnitur zna swoje nazwisko

W wielu elementach kolekcji pojawiają się spersonalizowane detale, które nadają jej bardziej osobisty wymiar. Pod kołnierzem każdej marynarki wyhaftowano nazwisko i numer zawodnika. W podszewce znalazł się print z motywem siatkówki. Na poszetce wyszyta – niewidoczna na pierwszy rzut oka – piłka. Te subtelne symbole podkreślają, że reprezentacja to nie tylko drużyna, a także indywidualne historie sportowców, które razem tworzą jedną wspólną opowieść.

Kolekcję LANCERTO dopełniają również autorskie elementy zaprojektowane specjalnie dla reprezentacji: personalizowane wykończenia, indywidualne metki kolekcji oraz detale konstrukcyjne przygotowane z myślą o sportowej sylwetce i komforcie podróży. To rozwiązania, które łączą funkcję reprezentacyjną z osobistym charakterem.

„Gdy reprezentacja Polski pojawia się na lotnisku, konferencji prasowej czy oficjalnej ceremonii, jest wizytówką kraju, zanim jeszcze padnie pierwsze słowo. Dla nas ten moment zaczyna się znacznie wcześniej: od szkicu, wyboru tkaniny, przymiarki, rozmowy o detalu. W LANCERTO wierzymy, że elegancja nie jest efektem, lecz procesem. I że ten proces, gdy dzieje się w Polsce, z polskim kapitałem i polskim rzemiosłem, nabiera dodatkowego znaczenia”, podsumowuje Michał Grochala, Dyrektor Marki i Komunikacji G8 S.A., spółki będącej właścicielem LANCERTO.

Poczuj się jak mistrz

Wiosną 2026 roku LANCERTO wprowadzi do sprzedaży kolekcję stworzoną z inspiracji strojami reprezentacji Polski. Choć nie jest to kolekcja szyta na miarę jak dla polskiej kadry, czerpie z tej samej estetyki i wizji: spójnego, nowoczesnego stylu, który pokazuje, że elegancja i sport nie wykluczają się nawzajem. To propozycja dla tych, którzy chcą nosić coś więcej niż ubranie: kawałek historii, która powstaje razem z polską siatkówką. Kolekcja będzie dostępna w salonach LANCERTO w całej Polsce oraz w sklepie internetowym lancerto.com.

Bo reprezentacja zaczyna się wcześniej niż myślimy

