Kobieta potrącona na pasach pod Legionowem. Trafiła do szpitala. Są pierwsze ustalenia

65-letnia kobieta została potrącona na przejściu dla pieszych.

Policjanci zatrzymali 68-letniemu kierowcy prawo jazdy.

Wypadek pod Legionowem

Niebezpieczna sytuacja rozegrała się w poniedziałek, 25 maja, około godziny 13:15 na ulicy Jana Kazimierza, na trasie prowadzącej w kierunku Nieporętu. 65-letnia mieszkanka przechodziła przez oznakowane przejście dla pieszych. Nie było tam sygnalizacji świetlnej. W pewnym momencie uderzył w nią peugeot prowadzony przez 68-letniego mężczyznę.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca nie ustąpił pieszej pierwszeństwa, doprowadzając do jej potrącenia - przekazała se.pl podkom. Agata Halicka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Legionowie.

Na miejsce natychmiast ruszyły służby ratunkowe. Pojawiły się dwie karetki oraz policjanci. Ratownicy zajęli się ranną kobietą. - Z uwagi na obrażenia kobieta została przetransportowana do szpitala - dodaje policjantka.

Kierowca był trzeźwy

Przez dłuższą chwilę okolica skrzyżowania była sparaliżowana, a kierowcy musieli szukać objazdów. W tym czasie służby zabezpieczały teren i ustalały przebieg całego zdarzenia.

- Funkcjonariusze legionowskiego Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali 68-latkowi uprawnienia do kierowania pojazdem - informuje podkom. Halicka. Wiadomo też, że zarówno on, jak i potrącona kobieta byli trzeźwi. Na razie nie zostali przesłuchani. Sprawa jest w toku.