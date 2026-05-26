3-6-3. Trzy kolizje, sześć minut, trzy promile alkoholu w organizmie. Niechlubny wyczyn 39-latka

Trzy kolizje w sześć minut

Do szokującej sytuacji doszło w poniedziałek, 25 maja. Dyżurny wyszkowskiej komendy otrzymał zgłoszenie od uczestnika kolizji. Wynikało z niego, że kierujący Mazdą jechał drogą krajową nr 62 i doprowadził do zderzenia z jego pojazdem, a następnie uciekł.

Na miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole. Mundurowi szybko namierzyli kierującego Mazdą, który wjechał na teren prywatnej posesji. Chwilę później na miejsce przyjechał również jeden z uczestników zdarzenia i wskazał mężczyznę jako sprawcę kolizji.

Jak się szybko okazało, 39-letni kierowca Mazdy był kompletnie pijany i nie była to jedyna kolizja, do której doprowadził w ostatnim czasie. Zanim dotarł do domu, spowodował ich aż trzy! - Jak ustalili policjanci, kompletnie pijany 39‑letni mieszkaniec powiatu, jadąc drogą K62, w ciągu zaledwie kilku minut doprowadził do trzech zdarzeń drogowych, po czym za każdym razem odjeżdżał z miejsca kolizji. Badanie stanu trzeźwości wykazało w jego organizmie ponad 3 promile alkoholu. Policjanci zatrzymali jego prawo jazdy - przekazała podkom. Wioleta Szymanik z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że do pierwszego zdarzenia doszło o godz. 9:45 w Somiance.

- Kierujący Mazdą nie upewnił się, czy może bezpiecznie wykonać manewr, i doprowadził do bocznego zderzenia z wyprzedzającym go Audi - poinformowała podkom. Szymanik.

Zaledwie dwie minuty później, kontynuując jazdę drogą K62 w Michalinie, 39‑latek spowodował kolejną kolizję. Tym razem mężczyzna nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającej go Toyoty i uderzył w tył pojazdu.

Trzecia kolizja miała miejsce w Kręgach Nowych. Tam 39-latek również nie zachował bezpiecznej odległości i najechał na tył pojazdu. Tym razem Mercedesa.

Sroga kara dla 39-latka

Na szczęście w żadnej z tych kolizji nie było osób rannych. Wszyscy uczestnicy zdarzeń wyszli z nich bez szanku. Nieodpowiedzialny kierowca Mazdy odpowie za swoje zachowanie. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności, wieloletni zakaz kierowania pojazdami oraz wysoka grzywna.

- Wobec kierującego wdrożono również procedurę związaną z przepisami dotyczącymi przepadku pojazdu mechanicznego - przekazała podkom. Szymanik z wyszkowskiej policji.

Wyszków. Nie trafił w żaden zjazd na rondzie, więc pojechał "swoim". Po drodze niszczył wszystko