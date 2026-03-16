Najmodniejszy kolor na wiosnę 2026. Agnieszka Hyży już go nosi

Nadejście wiosny zachęca do całkowitego odświeżenia szafy i rezygnacji z ponurych, zimowych barw.

Największym hitem nadchodzących miesięcy zostanie subtelny wariant błękitu, który upodobała sobie Agnieszka Hyży.

Dowiedz się, z czym najlepiej zestawiać tę barwę i dlaczego warto włączyć ją do swoich codziennych stylizacji.

Świat mody w najbliższym sezonie zdominuje chłodny odcień znany powszechnie jako ice blue. Ta niesamowicie subtelna barwa coraz śmielej pojawia się na światowych wybiegach oraz w modzie ulicznej, przywodząc na myśl bezchmurne niebo i lekką, wiosenną aurę. Jasny błękit natychmiast przykuwa uwagę swoją naturalną elegancją, a jednocześnie gwarantuje wizualny spokój. W odróżnieniu od mocnego turkusu lub ciemnego granatu, wersja lodowa prezentuje się znacznie łagodniej, co zdecydowanie ułatwia codzienne komponowanie strojów. Trend ten bacznie śledzi Agnieszka Hyży. Dziennikarka wystąpiła niedawno w porannym paśmie „halo tu Polsat”, gdzie zaprezentowała się widzom w długiej, satynowej spódnicy właśnie w tym modnym odcieniu.

Dlaczego kolor ice blue to największy hit wiosny 2026?

Zakończenie szarego sezonu zimowego naturalnie wymusza poszukiwanie odzieży gwarantującej powiew świeżości. Barwa ice blue działa na stylizację niczym ożywcza bryza, która błyskawicznie dodaje energii po wielomiesięcznych chłodach. Nawet najzwyklejszy strój zyska zupełnie nowy charakter dzięki zaledwie jednemu jasnoniebieskiemu akcentowi. Ten specyficzny wariant błękitu rewelacyjnie współgra z typowo wiosennymi materiałami, takimi jak przewiewny len, bawełna, delikatny jedwab oraz cienki szyfon. Sukienki i bluzki w tym wydaniu prezentują się bardzo romantycznie, ale jednocześnie zachowują pełną elegancję. Barwę tę można bez najmniejszego problemu zestawiać z klasyczną bielą, czernią, szarością czy beżem. Równie dobrze wypada w bezpośrednim towarzystwie pudrowego różu, mięty i lawendy. Osoby lubiące odważniejsze eksperymenty mogą połączyć lodowy błękit z wyrazistą żółcią lub koralową czerwienią, co zapewni mocny kontrast. Kolor ten sprawdzi się dosłownie wszędzie, od oficjalnej biurowej marynarki po luźną sukienkę na popołudniowy spacer. Warto również postawić na błękitne dodatki w postaci torebek, butów oraz biżuterii, bez konieczności wymiany całej szafy. Trend opanuje także całą branżę kosmetyczną, ponieważ półki w drogeriach powoli wypełniają się rozświetlaczami, pomadkami, cieniami do powiek i lakierami do paznokci w tym chłodnym tonie.

Jasnoniebieska paleta bez wątpienia zdominuje nasze garderoby i miejskie ulice w nadchodzącym sezonie. Jej niezaprzeczalna lekkość i uniwersalność stanowią doskonałą propozycję dla wszystkich osób pragnących przełamać dotychczasową modową rutynę i w pełni poczuć radosny klimat wiosny.