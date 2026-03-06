Ta fryzura będzie hitem nadchodzącej wiosny. To cięcie natychmiast odejmuje lat

Wiosenna aura sprzyja metamorfozom, a w tym sezonie jedno konkretne cięcie zdominuje trendy fryzjerskie.

Przedstawiamy "polly cut" – odświeżoną wariację na temat boba, która łączy w sobie asymetrię, lekkość i zadziorność.

To uczesanie nie tylko optycznie odmładza i dodaje fryzurze objętości, ale jest również banalnie proste w codziennym układaniu.

Wiosna to znakomity moment na zmianę naszego wizerunku. W salonach fryzjerskich stylistki już teraz proponują swoim klientkom modne cięcie, a mianowicie "polly cut". Czym charakteryzuje się ta fryzura? To nic innego jak nowoczesna interpretacja klasycznego boba, która wyróżnia się swobodą i nieco rockowym pazurem. Idealnie wpisuje się w klimat wiosennego przebudzenia, dodając wizerunkowi energii. Od tradycyjnych wersji różni ją przede wszystkim wyraźna asymetria oraz warstwowe cieniowanie. Tył pozostaje krótszy, podczas gdy przód jest dłuższy, co gwarantuje efekt puszystości i lekkości. Całość często dopełnia grzywka – od prostej, przez zaczesaną na bok, aż po niezwykle modną "curtain bangs", subtelnie okalającą twarz.

Zalety fryzury "polly cut". Dlaczego warto wybrać to cięcie wiosną?

Popularność tego uczesania nie bierze się znikąd – fryzura typu "polly cut" posiada szereg atutów. Poniżej przedstawiamy kluczowe powody, dla których warto rozważyć taką zmianę wizerunku w nadchodzącym sezonie.

Niezwykła uniwersalność : Cięcie to doskonale współgra z różnorodnymi typami urody i kształtami twarzy, pozwalając na idealne dopasowanie do stylu konkretnej osoby.

: Cięcie to doskonale współgra z różnorodnymi typami urody i kształtami twarzy, pozwalając na idealne dopasowanie do stylu konkretnej osoby. Wygoda stylizacji : "Polly cut" nie wymaga spędzania godzin przed lustrem. Wystarczy użyć suszarki i ułożyć pasma palcami, by cieszyć się naturalnym efektem, ewentualnie wspierając się pianką lub lakierem.

: "Polly cut" nie wymaga spędzania godzin przed lustrem. Wystarczy użyć suszarki i ułożyć pasma palcami, by cieszyć się naturalnym efektem, ewentualnie wspierając się pianką lub lakierem. Efekt anti-aging : Dzięki asymetrii i cieniowaniu fryzura zyskuje na dynamice, co optycznie odejmuje lat i nadaje twarzy świeżości.

: Dzięki asymetrii i cieniowaniu fryzura zyskuje na dynamice, co optycznie odejmuje lat i nadaje twarzy świeżości. Modny wizerunek : Decydując się na to cięcie, wybierasz jeden z najgorętszych trendów sezonu, co gwarantuje stylowy wygląd i dobre samopoczucie.

: Decydując się na to cięcie, wybierasz jeden z najgorętszych trendów sezonu, co gwarantuje stylowy wygląd i dobre samopoczucie. Ekspozycja szyi: Krótsze włosy to doskonały sposób na odsłonięcie ramion i szyi, co świetnie komponuje się z lżejszą, wiosenną garderobą.

Jeżeli marzy ci się wiosenna odmiana, postawienie na "polly cut" będzie doskonałą decyzją. Warto umówić się na wizytę w salonie i skonsultować z profesjonalistą, jak najlepiej dopasować to cięcie do twoich oczekiwań. Nie zapominaj, że dobrze dobrana fryzura potrafi zdziałać cuda, sprawiając, że poczujesz się atrakcyjniejsza i gotowa na nowe wyzwania, jakie niesie ze sobą wiosna.