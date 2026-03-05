Pierwsza odżywka do skóry głowy Dyson Amino™ - zaawansowana technologia pielęgnacji od Dyson Beauty

Połączenie jęczmienia uprawianego w Dyson Farming z wysokiej jakości składnikami znanymi z pielęgnacji skóry, stanowi przełom w dbaniu o barierę skóry głowy i przeciwdziałaniu jej przedwczesnemu starzeniu. Bo zdrowa skóra głowy to podstawa pięknych włosów.

Siła formuły Dyson Amino11™

Dyson Amino11™ to połączenie jęczmienia uprawianego w gospodarstwach Dyson Farming z 11 starannie dobranymi aminokwasami. Jęczmień jest naturalnie bogaty w składniki odżywcze, które wspierają kondycję skóry głowy i mieszków włosowych oraz sprzyjają zdrowemu wzrostowi włosów. Zawiera witaminy, minerały (m.in. żelazo i cynk) oraz przeciwutleniacze, które wzmacniają włosy, poprawiają ich wygląd i pomagają ograniczyć ich wypadanie.

James Dyson, założyciel i główny inżynier - „Na pierwszy rzut oka rolnictwo i pielęgnacja włosów to odległe dziedziny. Dyson Farming pokazuje, że ich fundamentem jest nauka i jakość składników. W naszych gospodarstwach nie tylko uprawiamy jęczmień, ale testujemy i doskonalimy go, by podnosić skuteczność kosmetyków. Odżywka Dyson Amino™ to przełom - jej formuła powstała nie tylko w laboratorium, lecz także na polu. Skorzystaliśmy z unikalnego profilu aminokwasów jęczmienia, by wzmocnić barierę ochronną i poziom nawilżenia skóry głowy. Jęczmień z Dyson Farming to składnik o ogromnym potencjale, który wyznacza nowy standard w trosce o zdrowe włosy.”

Dyson Amino™ odżywka bez spłukiwania do włosów w postaci pianki

Nowa odżywka do skóry głowy Dyson Amino™ to natychmiastowa kuracja bez spłukiwania, która skutecznie nawilża, koi i chroni skórę głowy. Jej efekty potwierdzono klinicznie, a formuła została przebadana dermatologicznie. Produkt jest odpowiedni dla każdego rodzaju włosów i skóry głowy.

Najważniejsze właściwości

Produkt zapewnia odpowiednią równowagę w utrzymaniu optymalnego stanu skóry głowy

Równoważy poziom nawilżenia i sebum, poprawiając funkcję bariery ochronnej skóry głowy, zapewniając natychmiastowy wzrost nawilżenia skóry głowy nawet o 65%, a zarazem natychmiastową redukcję sebum nawet o 62%.

Lekka, nietłusta konsystencja pianki przekształcającej się w serum

Lekka piankowa konsystencja zamieniająca się w serum, zaprojektowana z myślą o łatwej i kontrolowanej aplikacji za pomocą precyzyjnej dyszy. Aż 94% osób stwierdziło, że po użyciu kosmetyku włosy nie są tłuste ani lepkie

Mieszanka Dyson Amino11™

Jęczmień uprawiany w gospodarstwie Dyson Farming w połączeniu z 11 aminokwasami wspomaga barierę ochronną skóry głowy. Składniki pielęgnacyjne o silnym działaniu Zawiera niacynamid i Ectoin Natural® i kofeinę, które wzmacniają barierę ochronną skóry głowy.

Dla mocniejszych, zdrowiej wyglądających włosów

Ta odżywka wspomaga i chroni optymalne środowisko skóry głowy, zapewniając mocniejsze i zdrowsze włosy. Przy regularnym stosowaniu wypadanie włosów zmniejsza się o 63%, a gęstość włosów znacznie się poprawia. Aż 90% osób stwierdziło, że ich włosy i skóra głowy przeszły metamorfozę.

Sposób użycia:

Na wilgotne lub suche włosy. Podzielić włosy na sekcje, nałożyć preparat bezpośrednio na skórę głowy i delikatnie wmasować. 8–10 naciśnięć pompki wystarcza, by pokryć całą skórę głowy. Konsystencja pianki, która zamienia się w serum, umożliwia równomierną aplikację bez obciążania włosów i naruszenia fryzury. Specjalna pompka z siateczką napowietrza formułę, zapewniając precyzyjne dozowanie i przyjemne doznania sensoryczne. Opakowanie wyposażono w technologię NFC oferującą wsparcie i inspiracje.

Dla pełnowymiarowych produktów dostępne są wymienne wkłady uzupełniające.

i Autor: Dyson/ Materiały prasowe