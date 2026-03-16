Olśniewające makijaże gwiazd na Oscarach: co nas zachwyciło?

Blask fleszy, szelest jedwabnych sukien i perfekcyjnie dopracowany każdy detal – Oscarowa noc to synonim splendoru i elegancji. Ale co kryje się za tym nieskazitelnym wyglądem gwiazd? Oczywiście, makijaż! Tegoroczna edycja gali ponownie udowodniła, że sztuka wizażu na czerwonym dywanie to coś więcej niż tylko tusz do rzęs i pomadka. Zanurzmy się w świat hollywoodzkiego glamour i odkryjmy, jakie techniki i produkty sprawiły, że gwiazdy lśniły najjaśniej.

Sekret wyszedł na jaw! Podczas 98. ceremonii wręczenia Oscarów Charlotte Tilbury ujawniła swoją NOWOŚĆ! „Pillow Talk in Bloom” – innowacje, które odkrywają sekret świeżo pocałowanych ust i zarumienionych policzków, urzekających najbardziej prestiżową noc Hollywood.

Nagradzane aktorki i ikony czerwonego dywanu – Kate Hudson, EJAE i Demi Moore – wkraczają w światło reflektorów, nosząc nowy balsam do ust Pillow Talk Blush Balm Lip Tints od Charlotte i powracające palety Pillow Talk Beauty Soulmates – ożywiając romantyczny, kolejny rozdział uwielbianego na całym świecie świata Pillow Talk Charlotte w samym sercu sezonu nagród.

NOWOŚĆ! Balsam do ust Pillow Talk Blush Balm Lip Tints zapewnia efekt świeżo pocałowanych, zarumienionych ust, o którym wszyscy mówią. W połączeniu z powracającymi paletami Pillow Talk Beauty Soulmates, duet tworzy idealną magię urody na czerwony dywan, która zainspiruje najbardziej komentowane stylizacje sezonu.

Gwiazdy osiągnęły blask Tilbury dzięki Magic Cream od Charlotte, dopracowały cerę dzięki Airbrush Flawless ikons, pogrubiły rzęsy tuszem Exagger-Eyes Volume Mascara i utrwaliły swój look na całą noc dzięki nagradzanemu Airbrush Flawless Setting Spray.

Po debiucie na czerwonym dywanie Oscarów, NOWOŚĆ! Pillow Talk in Bloom od Charlotte Tilbury nieustannie olśniewała na legendarnym przyjęciu Vanity Fair Oscar Party w LACMA w Los Angeles. Grace Van Patten, Eiza González, Kris Jenner, Sofía Vergara, Charlotte Tilbury MBE i Bella Tilbury, wybierając się na najbardziej ekskluzywne przyjęcie sezonu nagród, olśniewały nowością Charlotte! Pillow Talk Blush Balm Lip Tints i powracającymi paletami Pillow Talk Beauty Soulmates – sekretem świeżo pocałowanych ust i zarumienionych policzków, urzekających najbardziej olśniewającą ceremonię w Hollywood.

Nowość od Charlotte Tilbury

Charlotte Tilbury – wielokrotnie nagradzana, globalna marka luksusowych kosmetyków, założona przez prezes, przewodniczącą, dyrektor kreatywną i wizażystkę gwiazd, Charlotte Tilbury MBE – prezentuje kolejny rozdział uwielbianego na całym świecie świata Pillow Talk: Pillow Talk in Bloom, upiększający świat świeżo pocałowanych ust, zarumienionych policzków i marzycielskich oczu.

Z jednym produktem Pillow Talk sprzedawanym co cztery sekundy, nowa era Pillow Talk wprowadza nieodpartą innowację Charlotte: Balsam do ust Pillow Talk Blush Balm Lip Tint, a także wyczekiwany powrót palety Pillow Talk Beauty Soulmates w wyprzedanym odcieniu Flawless Pink oraz NOWOŚĆ odcień Flawless Rosewood.

Czyste objęcie szminki. Odżywczy dotyk balsamu. Świeżo pocałowany odcisk odcienia. Dzięki technologii pH Custom Colour Chemistry™ od Charlotte, NOWOŚĆ! Balsam do ust Pillow Talk Blush Balm Lip Tint od Charlotte rozkwita naturalną chemią ust, tworząc efekt naturalnego rumieńca, który jest unikalny dla każdej noszącej go osoby. Zapewnia do ośmiu godzin naturalnie korzystnego koloru, tworząc rozproszony, płatkowy woal, który podkreśla każdy odcień skóry – bez 15-minutowego oczekiwania, bałaganu i stresu. Szybki, łatwy w aplikacji i bez lusterka, nadaje ustom pokochany rumieniec jednym pociągnięciem.

i Autor: Charlotte Tilbury/ Materiały prasowe

Na żądanie klientów, wyprzedana paleta Pillow Talk Beauty Soulmates od Charlotte powraca w odcieniu Flawless Pink, a także w zupełnie nowym odcieniu Flawless Rosewood. Limitowana edycja kolekcjonerskiego kompaktu w kształcie serca łączy w sobie korygujący i rozmywający kolor Airbrush Flawless Finish z upiększającym różem Pillow Talk Love – te ikony piękna idealnie do siebie pasują. Zainspirowana efektem miłości, który zmienia piękno, każda paleta została zaprojektowana tak, aby udoskonalić, wygładzić i rozjaśnić cerę, tworząc w kilka sekund efekt miłości.

i Autor: Charlotte Tilbury/ Materiały prasowe