Kosmetyki dla par. 6 produktów, którymi można dzielić się w związku

Płyn micelarny dla pary

Oczyszczanie to podstawa pielęgnacji. Ta złota zasada tyczy się każdego, a jej przestrzeganie może wyrażać się poprzez różowy płyn micelarny od Garnier. Ten kosmetyk nie tylko połączy kosmetyczki obu stron, jak żaden inny produkt, ale nawet sprawi, że w zupełności wystarczy im jedna. Kultowa formuła od tego roku została wzbogacona w panthenol, dzięki któremu cera jest nawilżona do 24h. Korzyści ze wspólnego oczyszczania skóry może być zatem jeszcze więcej niż do tej pory.

SPF dla pary

Troska o drugą stronę to jedna z podstaw udanego związku. Kosmetykami, które w tym temacie zawsze powinny łączyć, są formuły z ochroną przeciwsłoneczną. W tym przypadku dobrze się wspierać i razem aplikować go zawsze przed wyjściem na słońce.

Kosmetyk z ochroną przeciwsłoneczną dla pary to niewidoczny fluid na dzień Garnier Vitamin C SPF50+. Chroni i pielęgnuje. Jego niewidoczna formuła doskonale łączy się z różnymi typami i odcieniami skóry, nie pozostawiając białych śladów

Maseczka dla pary

Wspólnie oglądanie seriali czy czytanie książek można jeszcze wzbogacić wspólną aplikacją maseczek w płachcie Garnier. Ich wybór jest duży i powinien być podyktowany konkretnym typem skóry i jej potrzebami. Nawet jeżeli nie będziecie w tym przypadku doskonale dopasowani, jak w przypadku innych propozycji z tego zestawienia, to nic nie szkodzi. W końcu przeciwieństwa się przyciągają, a typy skóry mogą być właśnie tym, co pięknie różni

Szampon dla pary

Wspólne wybory oczyszczają atmosferę w związku, a szampon Garnier Fructis Hydra Fresh oczyszcza w nim włosy i to obu stronom. W parze z powodzeniem można korzystać z jego dobroczynnego działania, za które odpowiada woda kokosowa i kwas salicylowy. Szampon daje oczyszczoną i nawilżoną skórę głowy bez nadmiaru sebum oraz nawilżone włosy bez obciążenia. To jeden z tych produktów, którym warto dzielić się z ukochaną osobą.

Maska do włosów dla pary

Świeżość w związku i wychodzenie z rutyny są niezwykle ważne. W przypadku pielęgnacji dla par wygląda to jednak trochę inaczej. Świeżość (i to dosłownie!) może bowiem utrzymać właśnie rutyna, w której nie zabraknie maski do włosów Garnier Fructis Hair Food Kiwi. Woda z kiwi i mentol dbają o to, żeby fryzura pozostała świeża i nawilżona nawet przez 3 dni. To doskonale potwierdza, że wspólny rytuał wcale nie musi oznaczać nudy.

Kosmetyk do ciała dla par

Pielęgnacja skóry nie kończy się na twarzy, a o to, żeby była nawilżona, miękka i gładka warto dbać zarówno dla siebie, jak i dla drugiej osoby. Z tego powodu doskonałą opcją dla par jest multifunkcyjny krem Mixa Urea Cica Repair+. Zawartość biało-czerwonego pudełka można używać nie tylko solo, ale również z pomocą drugiej osoby. Dzięki temu codzienna pielęgnacja skóry będzie jeszcze przyjemniejszym rytuałem.

Kosmetyki Garnier

Kosmetyki Garnier to wiele różnych linii, które odpowiadają rozmaitym potrzebom – Garnier Skin Naturals, Garnier Fructis, Garnier Pure Active, Garnier Hair Food czy Garnier Color Sensation. Ta różnorodność pokazuje, że z marką można kompleksowo zadbać o pielęgnację i nie tylko o nią. Cały przekrój kosmetyków pozwala bowiem skompletować pełną rutynę. Pielęgnacja twarzy i pielęgnacja ciała to nie wszystko. W grę wchodzi bowiem nie tylko pielęgnacja skóry, ale również pielęgnacja włosów i koloryzacja włosów. Dzięki Garnier można zatem znaleźć ulubiony krem lub serum do twarzy, a także zadbać o demakijaż. Nowy szampon do włosów i maska do włosów, która odmieni fryzurę także są na wyciągnięcie ręki.

Codzienna pielęgnacja z kosmetykami Mixa

Marka Mixa narodziła się we francuskiej aptece i jest znana ze 100-letniej tradycji dbania o skórę wrażliwą. Jej szeroki asortyment pozwala skompletować pełną rutynę pielęgnacyjną. Każdy produkt to potwierdzenie, że Mixa pielęgnuje zarówno skórę, jak i tradycję. Pielęgnacja twarzy z kosmetykami tej marki jest skuteczna i przyjemna, a formuły podkreślają, że na wsparcie może liczyć także cera wrażliwa. Krem czy serum do twarzy odpowiadają jej różnym potrzebom. Sprawdzą się na niedoskonałości skóry twarzy, zaskórniki lub pozwolą nawilżyć dzięki formule, w której zawarto kwas hialuronowy. Równie duże możliwości daje pielęgnacja ciała z marką Mixa. Klasyczny balsam do ciała lub balsam multifunkcyjny pozwolą zadbać o skórę każdego dnia.