Wsyp do 1 łyżki wody i przetrzyj brudne podeszwy butów. Żółte plamy znikną i powróci dawny wygląd obuwia. Sposób na wyczyszczenie białych podeszew

Białe podeszwy butów szybko się brudzą, a tradycyjne czyszczenie często jest nieskuteczne.

Istnieje prosty, domowy sposób, by usunąć żółte plamy i przywrócić butom śnieżnobiały wygląd.

Specjalna pasta szybko rozprawi się z nawet najgorszymi zabrudzeniami na podeszwach.

Odkryj, jak w kilka minut odzyskać idealnie czyste podeszwy i sprawić, by Twoje buty wyglądały jak nowe!

Wlej do 1 łyżki wody i przetrzyj brudne podeszwy butów. Żółte plamy znikną

Białe podeszwy w butach, takich jak na przykład modne w ostatnich latach sneakersy czy trampki mają jedną dość uciążliwą wadę - bardzo szybko się brudzą i niestety często trudno je doczyścić zwilżoną wodą szmatką. Bywa, że wystarczy jedno wyjście na zewnątrz, aby na naszych idealnie białych butach znowu pojawiły się rysy czy brud. I chyba każdy z nas przyzna, że takie buty wyglądają niechlujnie, a niestety czyszczenie białych podeszew butów to prawdziwa zmora. Co zatem zrobić, aby przywrócić im biel? Istnieje skuteczny sposób, dzięki któremu w kilka minut przywrócisz obuwiu dawny wygląd. To pasta, która szybko rozprawi się z nawet tymi najgorszymi zabrudzeniami na podeszwach. Wsyp 2 łyżki sody oczyszczonej do jednej łyżki wody utlenionej i wymieszaj aż stworzą one jednolitą konsystencję.

Czyszczenie podeszew butów pastą z sody oczyszczonej

Zanim przystąpisz do czyszczenia podeszew to oczyść je z luźnego brudu i kurzu. Możesz to zrobić suchą szczotką lub szmatką. Powstałą pastę nałóż na zżółknięte i brudne podeszwy butów. Pozostaw na 10 minut i po tym czasie wyszoruj je szczoteczką. Wykonuj przy tym okrężne ruchy, aby usunąć brud. Dokładnie spłucz podeszwy czystą wodą, usuwając całą pastę z sody. Upewnij się, że nie pozostały żadne resztki. Osusz buty i gotowe. Pasta z sody oczyszczonej i wody utlenionej nie tylko skutecznie wyczyści błoto czy kurz, ale przede wszystkim wybieli podeszwy, dzięki czemu buty będą wyglądać jak nowe.

Jak prać białe buty w pralce, aby ich nie zniszczyć?

Białe buty wymagają specjalnej pielęgnacji, ponieważ to na nich najszybciej widać wszelkie zabrudzenia. Wówczas najszybszym rozwiązaniem jest pranie białych butów w pralce. Jednak należy przestrzegać ściśle określonych reguł, aby nie zniszczyć obuwia. Po pierwsze najpierw należy usunąć błoto i piach z butów. Następnie włóż buty do woreczka na pranie, włóż do pralki i ustaw pranie delikatne z temperaturą nie wyższą niż 30 stopni Celsjusza i jak najniższymi obrotami. Dobrze jest włożyć do bębna jasny ręcznik, który będzie asekurować je podczas prania, ale też nie zafarbuje białych butów. Dzięki temu nie ulegną one zniszczeniu.

