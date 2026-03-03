Zima stulecia wraca do Polski. Synoptycy wskazali datę, kiedy się zacznie. Tęgi jęzor mrozów skuje drogi i chodniki

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-03-03 13:23

Zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Mimo, że ostatnie dni to przyjemny powiew wiosny to już niebawem zima ponownie wkroczy do naszego kraju. Siarczyste mrozy i obfite opady śniegu przypomną, że "w marcu, jak w garncu". Nad Europę sunie rekordowa fala mrozów, która nie oszczędzi Polski. Synoptycy w swoich prognozach pogoda wskazali termin, gdy zima wróci do Polski.

Pogoda dla Polski: najpierw mróz, później opady śniegu i deszczu. Jest prognoza IMGW

i

Autor: Wygenerowane przez AI Bardzo niskich temperatur można spodziewać w nocy ze środy, na czwartek, 22 stycznia. Lokalnie na Podlasiu termometry mogą pokazać nawet -22 stopnie, ale zimne powietrze dotrze również do innych regionów Polski; najcieplej: -5 na Dolnym Śląsku i w Opolskiem
  • Po okresie wiosennej pogody, do Polski zbliża się fala mrozów.
  • Od 10 marca temperatury spadną, a na wschodzie kraju i w górach mogą wystąpić kilkunastostopniowe mrozy.
  • Oprócz mrozu, w okolicach 15 marca spodziewane są obfite opady śniegu.
  • Czy Polska znajdzie się w epicentrum arktycznego mrozu? Sprawdź szczegóły!

Do Polski wraca zima. Jęzor mrozu skuje ulice

Ostatnie dni nas rozpieszczały wiosenną pogodą. Wiele osób już zapomniało o zimie, nie znaczy to jednak, że ona zapomniała o nas. Najnowsze prognozy pogody wskazują, że nad Europę znad Afryki nadciągają rekordowe fale mrozów. Nie ominą również naszego kraju. 

Jeszcze przez kilka dni możemy cieszyć się ze słonecznej i wiosennej pogody. Zarówno amerykański, jak i europejski model meteorologiczny wskazuje, że do około 10 marca pogoda w Polsce będzie stabilna. Oznacza, że w większości kraju temperatury będą dodatnie, a aura słoneczna. Najcieplej będzie na zachodzie i południu kraju, gdzie termometry wskażą nawet kilkanaście stopni powyżej zera. Panujące wyżej baryczne przyniosą ze sobą dużo słońca. Synoptycy wskazują również, że nie powinna raczej padać.

Wiosenna pogoda niestety znajdzie swój kres po 10 marca. To właśnie wtedy nas Europę zaczną napływać jęzory zimnego powietrza. Portal twojapogda.pl wskazuje, że w uwagi na stosunkowo odległy termin wciąż nie da się przewidzieć trajektorii zmian i określić, gdzie dokładnie zaatakuje zima. Najnowsze modele pogodowe zakładają jednak, że jęzor mrozu i opady śniegu sięgną Polski, a dokładniej jej zachodnich skrajów. W dniach 10-15 marca odczuwalny będzie nocny i poranny mróz. Na wschodzie kraju i w terenach górzystych termometry mogą wskazać nawet kilkunastu stopniowe mrozy. Będą miejsca, gdzie mróz będzie odczuwalny przez całą dobę. 

Mróz to jednak nie wszystko. Powrót zima będzie całkowity i skończy się opadami śniegu. W okolicach 15 marca może obficie sypnąć śniegiem, a pokrywa śnieżna może wynieść nawet 10 centymetrów. 

Fala mrozów przetoczy się przez Europę

Nie tylko Polska znajdzie się w mroźnych ramionach zimy. Prognozy wskazują, że u naszych sąsiadów może być jeszcze gorzej. Synoptycy wskazują, że na wschodzie Europy temperatury mogą spać nawet do -40 stopni Celsjusza. Cały czas istnieje także ryzyko, że epicentrum zimna może skierować się bardziej na zachód i wtedy to Polska znajdzie się w okowach arktycznego mrozu, którego w marcu nikt już nie oczekuje. 

Przeczytaj także:
Taka będzie pogoda na wiosnę 2026. Będzie jak zima, tylko zamiast kożuchów będz…
Super Express Google News
Fajne kartki z życzeniami i obrazki na Wielkanoc
Galeria zdjęć 28
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PROGNOZY POGODY
POGODA
ZMIANA POGODY
ZAŁAMANIE POGODY