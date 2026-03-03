Hortensja ma brązowe plamy na liściach? Koniecznie zrób to. Uratujesz krzew i nie zaburzysz kwitnienia w tym sezonie. Pielęgnacja hortensji

Brązowe liście hortensji to sygnał, że roślina zmaga się z problemami, od chorób po błędy w pielęgnacji.

Niewłaściwe nawożenie, zbyt dużo słońca lub nadmierna wilgoć to częste przyczyny brązowienia liści.

Dowiedz się, jak prawidłowo dbać o hortensje i skutecznie walczyć z chorobami, by cieszyć się ich pięknem.

Dlaczego liście hortensji brązowieją?

Brązowe liście to jeden z najczęstszych objawów, że z roślinami dzieje się coś złego. W przypadku hortensji brązowe plamy na liściach mogą oznaczać choroby lub błędy pielęgnacyjne. To tych pierwszych należą takie choroby jak plamistość liści hortensji lub antraknoza hortensji. Błędy pielęgnacyjne przez, które liście hortensji zaczynają brązowieć to zbyt intensywne lub zbyt skąpe nawożenie oraz za duża ilość światła słonecznego.

Aby hortensje prawidłowo wzrastały oraz kwitły potrzebne jest odpowiednie stanowisko oraz podłoże. Krzewy te najlepiej rosną w lekkiej, kwaśniej i żyznej glebie regularnie odżywianej zewnętrznymi nawozami. Ogrodnicy wskazują, że nawożenie hortensji powinna zaczynać się wczesną wiosną, a kończyć jesienią. Na początku sezonu wegetacyjnego należy stosować nawozy bogate w azot. Składnik wspiera rozrost pędów oraz liści, a także bierze bezpośredni udział w procesach fotosyntezy. Jesienią rezygnuje się z nawozów z azotem ponieważ mógłby on sztucznie przedłużyć okres wegetacji i sprawić, że rośnie nie zdąży przygotować się do zimy. Hortensje wiosną i latem należy również regularnie podlewać. Krzewy te uwielbiają wilgoć i zwłaszcza podczas upałów narażone są na problemy związane z niedoborem wody. Aby poprawić poziom nawodnienia gleby warto wokół korzeni hortensji rozsypać warstwę ściółki. Zapobiega ona utracie wody i uniemożliwia rozrost chwastów.

Najczęściej choroby grzybowe hortensji

Plamistość liści hortensji

To jedna z najczęściej pojawiających się chorób, która atakuje krzewy hortensji. Wywołana jest nadmiarem wilgoci oraz grzybami Cercospora oraz Septoria. Objawia się ona brązowymi niewielkimi plamami, które pojawiają się na dole krzewu i z czasem rozprzestrzeniają ku wierzchołkowi. Aby pozbyć się choroby należy uciąć chore pędy, co zapobiega rozprzestrzenianiu się grzyba. W dalszej kolejności należy zastosować oprysku grzybobójcze, takie jak Miedzian.

Antraknoza hortensji

To poważna choroba wywołana głównie przez grzyby Colletotrichum gloeosporioides. Objawia się czarnymi, okrągłymi plamami na liściach, a także kwiatach. Prowadzi do całkowitego obumarcia pędów oraz opadania. W jej przypadku należy bezzwłocznie usunąć chore pędy oraz zastosować fungicydy.