Hortensja ma brązowe plamy na liściach? Koniecznie zrób to. Uratujesz krzew i nie zaburzysz kwitnienia w tym sezonie. Pielęgnacja hortensji

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-03-03 10:32

Początek marca to czas, kiedy powoli rusza sezon wegetacyjny wielu roślin. W tym okresie należy zadbać o ich kondycję oraz zapewnić substancje odżywcze potrzebne do prawidłowego wzrostu oraz kwitnienia. Zdarza się, że już wraz z pierwszymi dniami wiosny zauważamy, że coś jest nie tak. Brązowe plamy na pojawiających się liściach hortensji wskazują, że krzew może być chory. Zobacz, jak uratować hortensje i sprawić, by kwitnienie przebiegło zgodnie z planem.

Choroby hortensji

i

Autor: / Tetsuya Iguchi/ Getty Images Hortensje mogą być porażane przez różne choroby, w tym grzybowe
  • Brązowe liście hortensji to sygnał, że roślina zmaga się z problemami, od chorób po błędy w pielęgnacji.
  • Niewłaściwe nawożenie, zbyt dużo słońca lub nadmierna wilgoć to częste przyczyny brązowienia liści.
  • Dowiedz się, jak prawidłowo dbać o hortensje i skutecznie walczyć z chorobami, by cieszyć się ich pięknem.

Dlaczego liście hortensji brązowieją?

Brązowe liście to jeden z najczęstszych objawów, że z roślinami dzieje się coś złego. W przypadku hortensji brązowe plamy na liściach mogą oznaczać choroby lub błędy pielęgnacyjne. To tych pierwszych należą takie choroby jak plamistość liści hortensji lub antraknoza hortensji. Błędy pielęgnacyjne przez, które liście hortensji zaczynają brązowieć to zbyt intensywne lub zbyt skąpe nawożenie oraz za duża ilość światła słonecznego. 

Aby hortensje prawidłowo wzrastały oraz kwitły potrzebne jest odpowiednie stanowisko oraz podłoże. Krzewy te najlepiej rosną w lekkiej, kwaśniej i żyznej glebie regularnie odżywianej zewnętrznymi nawozami. Ogrodnicy wskazują, że nawożenie hortensji powinna zaczynać się wczesną wiosną, a kończyć jesienią. Na początku sezonu wegetacyjnego należy stosować nawozy bogate w azot. Składnik wspiera rozrost pędów oraz liści, a także bierze bezpośredni udział w procesach fotosyntezy. Jesienią rezygnuje się z nawozów z azotem ponieważ mógłby on sztucznie przedłużyć okres wegetacji i sprawić, że rośnie nie zdąży przygotować się do zimy. Hortensje wiosną i latem należy również regularnie podlewać. Krzewy te uwielbiają wilgoć i zwłaszcza podczas upałów narażone są na problemy związane z niedoborem wody. Aby poprawić poziom nawodnienia gleby warto wokół korzeni hortensji rozsypać warstwę ściółki. Zapobiega ona utracie wody i uniemożliwia rozrost chwastów. 

Najczęściej choroby grzybowe hortensji 

Plamistość liści hortensji

To jedna z najczęściej pojawiających się chorób, która atakuje krzewy hortensji. Wywołana jest nadmiarem wilgoci oraz grzybami Cercospora oraz Septoria. Objawia się ona brązowymi niewielkimi plamami, które pojawiają się na dole krzewu i z czasem rozprzestrzeniają ku wierzchołkowi. Aby pozbyć się choroby należy uciąć chore pędy, co zapobiega rozprzestrzenianiu się grzyba. W dalszej kolejności należy zastosować oprysku grzybobójcze, takie jak Miedzian. 

Antraknoza hortensji

To poważna choroba wywołana głównie przez grzyby Colletotrichum gloeosporioides. Objawia się czarnymi, okrągłymi plamami na liściach, a także kwiatach. Prowadzi do całkowitego obumarcia pędów oraz opadania. W jej przypadku należy bezzwłocznie usunąć chore pędy oraz zastosować fungicydy.  

 

Przeczytaj także:
W marcu zakop to pod krzewami hortensji, a latem kwiatów będzie więcej niż dasz…
Super Express Google News
Quiz o hortensjach. Sprawdź, czy wiesz o tych kwiatach wszystko, czy jednak musisz pójść na korepetycje z ogrodnictwa
Pytanie 1 z 10
Zaczynamy od czegoś łatwego. Hydrangea macrophylla to inaczej:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

przycinanie hortensji
nawóz do hortensji
choroby hortensji
podlewanie hortensji