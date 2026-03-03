Domowy nawóz do bratków. Wystarczy jeden owoc, by kwitły do jesieni

Bratki to jedne z pierwszych symboli wiosny, które mogą zdobić otoczenie aż do jesieni.

Rośliny te są proste w pielęgnacji, a mnogość ich odmian pozwala na ciekawe aranżacje.

Sprawdź, jak przygotować domową miksturę, dzięki której kwiaty będą kwitły przez cały sezon.

Bratki, będące jednymi z pierwszych zwiastunów wiosny, wprowadzają życie i barwy do otoczenia zmęczonego zimową szarością. Przy zapewnieniu im odpowiednich warunków, rośliny te potrafią utrzymać ciągłość kwitnienia od marca aż do późnej jesieni, a przy sprzyjającej aurze nawet dłużej. Ogrodnicy mają do dyspozycji imponującą paletę kolorystyczną tych kwiatów. Występują one w odcieniach od bieli i żółci, przez intensywne pomarańcze i czerwienie, aż po głęboki fiolet i czerń. Na rynku dostępne są zarówno odmiany jednolite, jak i wielobarwne, często ozdobione charakterystycznym "oczkiem". Taka różnorodność sprawia, że bratki doskonale komponują się z każdym stylem ogrodu, stanowiąc ozdobę tarasów i rabat.

Nawóz z banana zapewni długie kwitnienie bratków

Niesłabnąca popularność bratków wynika z połączenia ich walorów estetycznych z niezwykłą prostotą uprawy. Stanowią one doskonałą propozycję dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z ogrodnictwem. Kwiaty te najlepiej rosną na stanowiskach słonecznych lub lekko zacienionych, w żyznej i przepuszczalnej glebie. Kluczem do sukcesu jest systematyczne nawadnianie oraz usuwanie przekwitłych kwiatostanów, co pobudza roślinę do tworzenia nowych pąków. Aby zintensyfikować ten proces, warto już w marcu przygotować naturalny nawóz na bazie bananów. Przepis na tę odżywkę jest banalnie prosty. Wystarczy pokroić cały owoc wraz ze skórką na mniejsze kawałki, umieścić w słoiku i zalać ciepłą wodą do pełna. Tak przygotowaną miksturę należy zakręcić i odstawić na 48 godzin. Po upływie tego czasu i przecedzeniu płynu, podlewamy nim rośliny raz na dwa lub trzy tygodnie. Dzięki bogactwu fosforu i potasu zawartemu w bananach, bratki będą zachwycać bujnym kwitnieniem aż do jesieni.