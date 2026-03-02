Marcowe przesądy i ludowe wierzenia. Tych rzeczy lepiej nie rób jeśli nie chcesz mieć pecha

Marzec to okres przejściowy, który w tradycji ludowej wiąże się z licznymi przesądami mającymi chronić przed nieszczęściem.

Według dawnych wierzeń, konkretne zachowania w tym miesiącu mogą sprowadzić na nas pecha.

Sprawdź, jakich czynności należy unikać, aby zapewnić sobie pomyślność na resztę roku.

Od zarania dziejów ludzie obserwowali otaczający ich świat z mieszanką fascynacji i lęku, próbując znaleźć logiczne uzasadnienie dla niezrozumiałych zjawisk. W ten sposób narodziły się przesądy, czyli przekazywane z pokolenia na pokolenie reguły, mające na celu oswojenie rzeczywistości. Choć współczesna nauka wyjaśnia większość mechanizmów rządzących przyrodą, dawne wierzenia wciąż są obecne w naszej kulturze i mają się całkiem dobrze. Traktujemy je często z dystansem, ale w kluczowych momentach, takich jak zmiany pór roku, chętniej zwracamy na nie uwagę. Marzec, będący czasem walki zimy z wiosną, od zawsze uchodził za miesiąc niestabilny i kapryśny, co według tradycji wymagało od człowieka zachowania szczególnej ostrożności.

Czego unikać w marcu według ludowych wierzeń?

Mimo że współcześnie wiemy, iż zabobony nie mają pokrycia w rzeczywistości, wciąż stanowią barwny element naszego folkloru i tradycji. Dla jednych są zabawną ciekawostką, dla innych drobnym rytuałem dającym poczucie panowania nad codziennością. Zgodnie z wierzeniami, w marcu należy powstrzymać się od generalnych porządków. Wiosenne sprzątanie, choć kuszące, niesie ze sobą ryzyko "wymiecenia szczęścia" z domu wraz z nadmiarem wyrzucanych przedmiotów, dlatego zalecano umiar i stopniowe działanie. Kolejna przestroga dotyczy zbyt wczesnej zmiany garderoby. Zrzucenie zimowych ubrań na początku miesiąca miało być prostą drogą do "zaproszenia chorób" i zbyt prędkiego pożegnania zimy. Co ciekawe, marzec nie jest też dobrym czasem na randkowanie. Budząca się przyroda napawa nas optymizmem, który może zaślepić nas na wady potencjalnego partnera, prowadząc do późniejszych bolesnych rozczarowań. Wierzenia ludowe odradzają również wizyty u fryzjera, gdyż ścięcie włosów w tym okresie miało symbolicznie odbierać siły witalne, osłabiać organizm i skracać życie. Ponadto, w marcu niewskazane jest wdawanie się w kłótnie i pielęgnowanie negatywnych emocji, ponieważ zakłóca to proces odradzania się natury i może ściągnąć pecha na cały nadchodzący rok. Zaleca się więc zachowanie pogody ducha.