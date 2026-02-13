Tego pod żadnym pozorem nie rób w piątek trzynastego. Pech i nieszczęścia gwarantowane. Przesądy na 13. w piątek

Piątek 13. to dzień owiany złą sławą, pełen przesądów i zabobonów, które mają przynosić pecha.

Pochodzenie tego przekonania sięga rzekomo 1307 roku i wiąże się z templariuszami, choć popularność zyskało w XX wieku.

Czego unikać w ten dzień? Od czarnych kotów, przez stłuczone lustra, po wstawanie lewą nogą – sprawdź, jak nie kusić losu!

Dowiedz się, jakie działania mogą ściągnąć na ciebie pecha i jak ich uniknąć, aby bezpiecznie przetrwać piątek 13.

Tego pod żadnym pozorem nie rób w piątek 13 września. Pech i nieszczęścia gwarantowane

Dziś, czyli 13 lutego 2026 roku mamy jeden z najbardziej pechowych dni w roku. Piątek 13. to dzień, w którym szczególną uwagę przywiązujemy do różnych przesądów i zabobonów, które mogłyby przynieść nam pecha. Od lat wierzymy, że piątek 13. jest dniem, w którym bardziej niż zwykle grozi nam pech. Skąd to przekonanie? Nieoficjalnie, według historii przesąd ma swój początek w roku 1307. W piątek, 13 października król Filip IV Piękny zarzucił templariuszom herezję i skazał na śmierć. W rzeczywistości był to nieprawdziwy zarzut. Władca był po prostu u nich zadłużony i chciał w ten sposób pozbyć się swoich wierzycieli. Przekonanie o pechu, z jakim wiąże się data piątek trzynastego, pojawiło się dopiero na początku XX wieku. I to właśnie teraz popularne są pewne przesądy na piątek 13., które mają zwiększać prawdopodobieństwo nieszczęścia. Czego nie powinniśmy robić w piątek trzynastego, jeśli chcemy uniknąć pecha?

Przesądy na piątek trzynastego. Tak ściągniesz pecha

Najpopularniejszym przesądem jest czarny kot. W średniowieczu – kiedy rozwijało się chrześcijaństwo, pogan, którzy czcili koty, oskarżano o bratanie się ze złem. Zaczęto wierzyć, że czarny kot przebiegający drogę został wysłany przez diabła i w związku z tym trzeba mieć się na baczności. Kolejną przestrogą przed nieszczęściem jest zakaz oglądania się za siebie. Gest ten w wielu kulturach uważany był za zły znak. Dotyczyło to w szczególności wypraw w zaświaty. Ten, kto odwróciłby się, wracając na ziemię, zostałby zatrzymany w krainie umarłych. W piątek 13. uważaj też na stłuczone lustro. W przypadku stłuczenia, powoduje zamęt w naszej dusze i wiele lat nieszczęścia. Wstawanie z łózka lewą nogą również nie wróży niczego dobrego. Od bardzo dawna lewa strona ciała była uważana za tę gorszą. W świecie islamu uważa się, iż lewą ręką wykonuje się czynności nieczyste. Chrześcijanie natomiast wierzą, iż w dniu Sądu Ostatecznego zbawieni zasiądą po prawicy Ojca, natomiast potępieni po lewej. Wstawanie więc o poranku lewą nogą zapowiada zły dzień, w którym mogą wydarzyć się nieprzyjemne rzeczy. Ostatni przesąd na piątek 13. dotyczy drabiny. Przejście pod słupem, czy drabiną zbliża nas do śmierci, dlatego lepiej je omijać lub przechodzić pod nimi ze skrzyżowanymi palcami u ręki.

