Te znaki zodiaku za nic w świecie nie powiedzą "przepraszam". Ich upór nie zna granic

Duma nie pozwala im przyznać się do błędu

Na pewno zdarzyło ci się spotkać kogoś, komu przez gardło nie mogło przejść zwykłe słowo ubolewania. Z perspektywy astrologicznej istnieją konkretne znaki zodiaku, które za żadne skarby nie przyznają się do winy. Nawet w obliczu twardych dowodów na swoją pomyłkę, będą zawzięcie bronić własnych racji, mnożyć wymówki lub zmieniać temat. Ich ogromna duma i niezachwiana wiara w swoją nieomylność powodują, że wzięcie na siebie odpowiedzialności graniczy z cudem. W relacjach z takimi osobami lepiej nie liczyć na szczere słowa skruchy. Czekają cię raczej manipulacje, zrzucanie winy na innych czy udawanie, że problemu w ogóle nie ma.

Od kogo nie usłyszysz "przepraszam"? Sprawdź znaki zodiaku

Dla pewnych znaków zodiaku przyznanie się do wpadki to prawdziwa udręka. Za ich postawą stoi zazwyczaj nadmierny upór, chęć kontroli lub urażona duma. Oto zestawienie tych, u których na próżno czekać na przeprosiny:

1. Baran (21 marca – 19 kwietnia)

Przedstawiciele tego znaku to naturalni przywódcy, tryskający pewnością siebie. Pragną zawsze dowodzić, dlatego wzięcie winy na siebie traktują jak oznakę słabości. Działają pod wpływem impulsu, a w razie porażki winą obarczają wszystkich wokół, tylko nie siebie. Za niepowodzenia Barana odpowiadają okoliczności, inni ludzie lub po prostu zły los. Wymuszenie na nich przeprosin często kończy się atakiem. Żyją w przeświadczeniu o własnej doskonałości.

2. Byk (20 kwietnia – 20 maja)

Byki słyną z legendarnego wręcz uporu. Kiedy już obiorą jakiś kierunek myślenia, nie da się ich przekonać do zmiany. Mają bardzo sztywne, jednokierunkowe podejście do rzeczywistości. Jeśli coś postanowią, staje się to dla nich absolutną prawdą. Przyznanie się do błędu wymagałoby od Byka zmiany całego światopoglądu, co jest dla niego niezwykle męczące. Będzie bronił swojego zdania do samego końca, nie dopuszczając do siebie innych argumentów.

Lwy i Skorpiony wolą unikać odpowiedzialności

3. Lew (23 lipca – 22 sierpnia)

Lwy uwielbiają błyszczeć i być podziwiane. Mają potężne ego i ogromne poczucie własnej wartości. Każdy błąd to rysa na ich idealnym wizerunku, a to jest dla nich absolutnie nieakceptowalne. Lew zrobi wszystko, by zatuszować swoją wpadkę, umniejszyć jej wagę lub odwrócić od niej uwagę. Często wręcz manipuluje faktami tak, by wmówić drugiej stronie, że to ona źle oceniła sytuację. Przyznanie się do winy uderza w ich autorytet.

4. Skorpion (23 października – 21 listopada)

Skorpiony to silne, zdeterminowane i niezwykle dumne charaktery. Ich skrytość i analityczny umysł sprawiają, że rzadko dopuszczają do siebie myśl o własnej pomyłce. Kiedy popełnią błąd, nie przyznają się do niego wprost. Skorpion woli obarczyć winą innych lub po prostu milczeć. Przeprosiny uważa za odsłonięcie własnych słabości. Wybierze cierpienie w samotności zamiast otwartej skruchy.

Koziorożec naprawi błąd czynami, ale słów nie wypowie

5. Koziorożec (22 grudnia – 19 stycznia)

To znak znany z ogromnej ambicji, dyscypliny i dążenia do perfekcji. Porażka oznacza dla Koziorożca niespełnienie własnych, wyśrubowanych oczekiwań, co mocno godzi w jego poczucie wartości. W obliczu błędów staje się wysoce defensywny. Będzie racjonalizował, tłumaczył się lub całkowicie zignoruje oskarżenia. Nawet jeśli wewnętrznie czuje się winny, obawa przed utratą profesjonalnego wizerunku nie pozwoli mu na głośne przeprosiny.

Opisane znaki zodiaku raczej nie okażą skruchy w sposób werbalny. Jeżeli poczują potrzebę zadośćuczynienia, spróbują naprawić sytuację swoimi czynami, ale na słowo "przepraszam" lepiej nie liczyć. Warto jednak pamiętać, że astrologia wskazuje jedynie na pewne predyspozycje, a każdy z nas jest wyjątkowy.

