Ten znak zodiaku unika zaangażowania. Samotność ceni bardziej niż ryzykowne związki

Część osób traktuje emocjonalny dystans jako tarczę, ponieważ zbyt duża bliskość jawi się im jako zamach na ich niezależność oraz wewnętrzny spokój.

Dla niektórych głębokie wchodzenie w relacje to prawdziwa próba, gdyż nade wszystko cenią sobie życiową swobodę, a każda emocjonalna presja natychmiast wywołuje u nich chęć ucieczki.

Strach przed ograniczeniem wolności oraz ewentualnym odrzuceniem sprawia, że pewne jednostki wybierają życie w pojedynkę, chroniąc w ten sposób swoją delikatną równowagę.

Określony typ charakteru usilnie dąży do pełnej autonomii, dlatego wchodzi w związki ze skrajną ostrożnością i woli samotność od relacji z kimś, kto nie uszanuje jego granic.

W gwiezdnych zestawieniach znajdziemy osoby, które wręcz uwielbiają osobistą przestrzeń, samodzielność oraz pełną władzę nad własnym losem. Budowanie relacji jest dla nich szalenie trudne nie z powodu niezdolności do miłości, ale przez to, że traktują swoje granice z absolutną powagą. Zanim dopuszczą do siebie drugiego człowieka, poddają go wnikliwej analizie i testują jego intencje. Gdy tylko wyczują najmniejszy nacisk, bez wahania robią krok w tył.

Zobacz galerię: Znaki zodiaku ze słabym zdrowiem. Oni muszą na siebie uważać!

5

Podejście znaków zodiaku do miłości i relacji

Znawcy układów gwiazd podkreślają, że w przypadku tego konkretnego znaku unikanie deklaracji nie jest efektem emocjonalnego chłodu, lecz panicznego strachu przed utratą swobody i kolejnym zranieniem. Są to ludzie, którzy po jednym bolesnym zawodzie potrzebują mnóstwa czasu na odbudowanie zaufania do świata. Życie w pojedynkę gwarantuje im upragniony spokój, komfort i poczucie stabilizacji, jakiego próżno szukać w burzliwych romansach.

Wodnik to znak zodiaku, który boi się zaangażowania

Przedstawiciele tej astrologicznej grupy zdecydowanie częściej stawiają na solowe życie, niż ryzykują wejście w układ mogący zrujnować ich wewnętrzną harmonię. Co ciekawe, kiedy już ostatecznie postanowią się zaangażować, stają się niezwykle lojalnymi i szczerymi partnerami, jednak droga do przełamania ich barier jest bardzo wyboista.

Mowa tu o Wodniku, czyli znaku stawiającym autonomię i wolność wyboru na pierwszym miejscu. Choć z zewnątrz Wodniki nierzadko wydają się oziębłe i nieprzystępne, to w praktyce skrupulatnie chronią swoją wrażliwą naturę. Poważny związek to dla nich gigantyczny ciężar emocjonalny, którego nie powierzą przypadkowym osobom. Świadomie wybierają samotność, by nie paść ofiarą własnego zaufania wobec niewłaściwego partnera i nie ponosić z tego tytułu bolesnych konsekwencji.

Zobacz też: Astrolodzy wybrali najmądrzejszy znak zodiaku. Jego światłości nikt nie dorówna! Czy mowa o Tobie?