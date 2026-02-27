To imię nosiły nasze babcie. W 2025 roku znów podbija serca rodziców

Staropolskie imię po latach nieobecności znów zyskuje uznanie w oczach młodych rodziców.

Legenda o księżniczce Wandzie nadaje mu symbolikę niezłomności i patriotyzmu.

Sprawdź, dlaczego to historyczne imię ponownie staje się modne i jakie jest jego pochodzenie.

W rankingach najpopularniejszych imion dla dziewczynek wciąż dominuje klasyka. Zdecydowaną liderką w 2025 roku została Zofia, którą wybrano dla córek aż 4415 razy. Na drugim miejscu uplasowała się Zuzanna z wynikiem 3881 rejestracji, a podium zamknęła Maja, którą w urzędach stanu cywilnego wpisano 3873 razy. Ciekawym zjawiskiem jest jednak powrót do łask imienia, które jeszcze niedawno kojarzyło się wyłącznie z pokoleniem naszych babć. Mowa o Wandzie, która po okresie zapomnienia w latach 90., znów zaczyna być doceniana przez rodziców szukających tradycyjnych brzmień.

Skąd wzięło się imię Wanda?

Ustalenie dokładnej genezy tego miana nie jest proste, ale tropy prowadzą do kronikarza Wincentego Kadłubka. To on prawdopodobnie stworzył to imię, wywodząc je od starosłowiańskiego słowa „węda”, oznaczającego wędkę. Według zapisków historyka, niezwykła uroda Wandy miała przyciągać i „łowić” rycerzy. Inne koncepcje wiążą to imię z językiem naszych zachodnich sąsiadów i słowem „Wendowie”, określającym plemiona słowiańskie. W polskiej kulturze imię to jest nierozerwalnie splecione z legendą o córce księcia Kraka. Opowieść o władczyni, która rzuciła się w nurt Wisły, by uniknąć ślubu z niemieckim księciem, nadała Wandzie status symbolu narodowej dumy oraz najwyższego poświęcenia.

Cechy charakteru kobiet o imieniu Wanda

Bez względu na spory etymologiczne, imię to w naszej kulturze niesie ze sobą bardzo konkretny zestaw cech charakteru, wynikający z historycznego i legendarnego dziedzictwa:

Niezależność i siła charakteru : mityczna królowa była suwerenną władczynią, samodzielnie decydującą o losach państwa i obronie poddanych.

: mityczna królowa była suwerenną władczynią, samodzielnie decydującą o losach państwa i obronie poddanych. Patriotyzm i ofiarność : tragiczny wybór Wandy interpretuje się jako ostateczny dowód miłości do ojczyzny i chęć zachowania tożsamości narodowej.

: tragiczny wybór Wandy interpretuje się jako ostateczny dowód miłości do ojczyzny i chęć zachowania tożsamości narodowej. Uroda połączona z intelektem: przekazy opisują ją nie tylko jako kobietę piękną, ale przede wszystkim mądrą i roztropną w rządzeniu.

Ile kobiet w Polsce nosi imię Wanda? Statystyki z ostatnich lat

Pierwsza połowa XX wieku była czasem ogromnej popularności tego imienia. Według danych z bazy PESEL, obecnie w Polsce żyje 90 501 kobiet noszących imię Wanda jako pierwsze, co daje mu 65. miejsce w ogólnokrajowym zestawieniu. Przełom tysiącleci przyniósł jednak spadek zainteresowania, a imię to zniknęło z czołówek rankingów. Sytuacja ta ulega obecnie zmianie na fali mody na imiona tradycyjne. W 2023 roku nazwano tak 550 dziewczynek, rok później liczba ta wyniosła 544, a w 2025 roku na ten wybór zdecydowało się 590 rodziców. Najwięcej nadań w ostatniej dekadzie odnotowano jednak w 2022 roku, kiedy to na świat przyszły 594 małe Wandy.