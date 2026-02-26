To imię oznacza "uzdrawiającą". W statystykach to prawdziwy unikat

Rodzice coraz chętniej rezygnują z utartych schematów, poszukując dla swoich dzieci imion unikalnych i zapomnianych.

Omawiane imię ma greckie korzenie, oznacza "uzdrawiającą" lub "malwę" i wiąże się z mitologiczną elegancją.

Poznaj symbolikę oraz cechy charakteru przypisywane kobietom noszącym to niezwykłe imię.

Analizując dane z rejestru PESEL za 2025 rok, na szczycie list popularności niewiele się zmieniło. Prym wiedzie wśród najchętniej wybieranych imion żeńskich wiedzie Zofia (4415 nadań), Zuzanna (3881 dziewczynek) oraz Maja (3873 rejestracje). Choć trend powrotu do imion mocno osadzonych w rodzimej kulturze i tradycji jest wyraźny, równolegle rośnie grupa rodziców stawiających na unikatowość. Doskonałym przykładem takiego wyboru jest imię Altea, które wyróżnia się szlachetnym brzmieniem. Jego historia sięga antycznej Grecji, a ukryte znaczenie nierozerwalnie wiąże się z naturą oraz dostojeństwem.

Altea - pochodzenie i znaczenie imienia

Etymologia imienia Altea prowadzi nas do greckiego słowa „althaia” (ἀλθαία), które tłumaczy się jako „uzdrawiająca” lub „lecząca”. Istnieje również druga ścieżka interpretacyjna, łącząca to miano z wyrazem „althos” (ἄλθος), oznaczającym „malwę”, co przywodzi na myśl piękno tego kwiatu. Imię to ma swoje stałe miejsce w mitologii greckiej – nosiła je królowa Kalidonu, matka herosa Meleagra, znanego z kalidońskiego polowania. Jej losy, pełne dramatycznych wyborów i poświęcenia, nadają temu imieniu niezwykłą głębię. W czasach współczesnych nazwa ta kojarzona jest również z malowniczym, hiszpańskim miasteczkiem Altea na wybrzeżu Costa Blanca. Białe domki i błękitna kopuła tamtejszej katedry sprawiają, że imię to budzi pozytywne skojarzenia ze śródziemnomorskim spokojem i elegancją.

Cechy charakteru przypisywane imieniu Altea

Chociaż każda osoba jest inna i nie należy generalizować, Altei przypisuje się konkretny zestaw cech:

Inteligencja i wysoka wrażliwość : Kobiety o tym imieniu postrzegane są jako osoby o bogatym wnętrzu, potrafiące dostrzec piękno tam, gdzie inni go nie widzą.

: Kobiety o tym imieniu postrzegane są jako osoby o bogatym wnętrzu, potrafiące dostrzec piękno tam, gdzie inni go nie widzą. Kreatywność i artystyczna dusza : Altea to imię dla osób ceniących swobodę twórczą i posiadających bujną wyobraźnię.

: Altea to imię dla osób ceniących swobodę twórczą i posiadających bujną wyobraźnię. Niezależność i upór w dążeniu do celu : To miano dla kobiet świadomych swoich pragnień, które nie obawiają się realizować własnych ambicji.

: To miano dla kobiet świadomych swoich pragnień, które nie obawiają się realizować własnych ambicji. Wrodzony wdzięk i klasa: Imię to roztacza aurę subtelnej elegancji, która naturalnie przyciąga uwagę otoczenia.

Popularność imienia Altea w Polsce

W naszym kraju imię Altea jest nadawane niezwykle rzadko i nie cieszy się masowym zainteresowaniem. Prawdopodobnie wynika to z jego egzotycznego brzmienia oraz braku silnego zakorzenienia w polskiej tradycji. Mimo to, powoli zyskuje uznanie w oczach rodziców, którzy pragną dla swoich córek imion eleganckich i niesztampowych. Według oficjalnych danych z rejestru PESEL, obecnie w Polsce nosi je zaledwie 3 dziewczynki, które otrzymały je w 2022 roku.