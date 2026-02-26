Proste równanie pokonało wielu internautów. Wiesz, ile to jest (200:10)−5²+30×0:5=?

Nasz mózg, podobnie jak ciało, wymaga regularnego wysiłku.

Rozwiązywanie problemów logicznych wzmacnia mózg, uelastycznia go i spowalnia procesy starzenia, tworząc nowe połączenia nerwowe.

Sprawdź kondycję swojego mózgu i spróbuj oblicz, ile to jest (200:10)−5²+30×0:5=?

Zadania matematyczne i logiczne łamigłówki często niesłusznie kojarzone są wyłącznie ze szkolnym przymusem. Tymczasem stanowią one jedno z najskuteczniejszych narzędzi do dbania o kondycję intelektualną w każdym wieku. Rozwiązywanie takich problemów działa na nasz umysł stymulująco, podobnie jak ćwiczenia fizyczne na ciało – wzmacnia go i opóźnia efekty starzenia. Podczas analizy matematycznej aktywizujemy jednocześnie wiele obszarów mózgu. Poprawiamy w ten sposób pamięć roboczą, koncentrację oraz umiejętność logicznego myślenia. Taki intelektualny wysiłek sprzyja powstawaniu nowych połączeń nerwowych, co bezpośrednio przekłada się na szybkość kojarzenia faktów.

Wynik działania (200:10)−5²+30×0:5. Rozwiązanie krok po kroku

Nie musimy poświęcać wielu godzin na skomplikowane analizy, by poczuć różnicę. Wystarczy kilka minut dziennie z prostymi działaniami, aby zauważalnie poprawić elastyczność umysłu i jego odporność na zmęczenie. Czy znacie już odpowiedź na pytanie, ile, to jest (200:10)−5²+30×0:5=? Jeśli wciąż się wahacie, poniżej przedstawiamy prawidłowy tok rozumowania.

1. Rozpoczynamy od dzielenia w nawiasie: 200 : 10 = 20

Równanie teraz wygląda tak: 20 - 5² + 30 × 0 : 5 = ?

2. Teraz przechodzimy do potęgowania: 5² = 5 * 5 = 25

Równanie teraz wygląda tak: 20 - 25 + 30 × 0 : 5 = ?

3. Następnie wykonujemy mnożenie: 30 × 0 = 0

Równanie teraz wygląda tak: 20 - 25 + 0 : 5 = ?

4. Teraz wykonujemy dzielenie: 0 : 5 = 0

Równanie teraz wygląda tak: 20 - 25 + 0 = ?

5. Kolejnym krokiem jest odejmowanie: 20 - 25 = -5

Równanie teraz wygląda tak: -5 + 0 = ?

6. Teraz wykonujemy dodawanie: -5 + 0 = -5

Ostateczny, poprawny wynik to -5.

Jeśli tak wam wyszło, należą wam się gratulacje.