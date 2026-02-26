Cyberbezpieczeństwo zaczyna się w domu. Eksperci: technologia to nie wszystko

Współczesne cyberzagrożenia bazują na emocjach i pośpiechu, a kluczem do bezpieczeństwa jest uważność, nie tylko technologia.

Aż 40% rodziców nie wprowadziło zasad cyfrowych, choć dzieci potrzebują ich wsparcia w poruszaniu się po sieci.

Dowiedz się, jak świadome nawyki rodziców budują odporność cyfrową u dzieci i zmniejszają ryzyko cyberzagrożeń!

Współczesne zagrożenia w sieci rzadko mają formę spektakularnych ataków. Najczęściej pojawiają się w codziennych sytuacjach: w wiadomościach e-mail, SMS-ach czy treściach publikowanych w mediach społecznościowych. Mechanizmy takie jak phishing, smishing czy fake newsy opierają się na emocjach i pośpiechu, dlatego wymagają przede wszystkim uważności i krytycznego myślenia.

To nie technologia sama w sobie jest problemem, ale moment, w którym działamy automatycznie, bez chwili zastanowienia

– tłumaczy Paweł Bernacik, dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Centralnym Ośrodku Informatyki.

Kluczem zasady w domu. Rodzic cyfrowym przewodnikiem

Z raportu „Cyfrowe Mosty” wynika, że aż 40 proc. rodziców nie wprowadziło w domu żadnych zasad dotyczących korzystania z internetu, mimo że dzieci coraz wcześniej sięgają po media społecznościowe, gry online i aplikacje mobilne. Jednocześnie 71 proc. dzieci deklaruje, że to właśnie rodzice pomagają im poruszać się po świecie cyfrowym, co pokazuje, jak duży - często nieuświadomiony - wpływ mają dorośli na cyfrowe nawyki młodych użytkowników.

Eksperci podkreślają, że skuteczna ochrona nie polega na samych zakazach.

Rolą rodzica nie jest wyłącznie kontrola, ale towarzyszenie dziecku i wspieranie go w budowaniu cyfrowej dojrzałości. Nie trzeba być ekspertem od technologii – wystarczy gotowość do rozmowy i dawanie dobrego przykładu

- mówi Izabela Oziębła, Inspektor Ochrony Danych w Centralnym Ośrodku Informatyki.

Dobre nawyki działają jak tarcza ochronna

Badania wskazują, że cyfrowe nawyki rodziców mają bezpośredni wpływ na zachowania dzieci w sieci. W rodzinach, gdzie dorośli świadomie korzystają z technologii, wprowadzają zasady i rozmawiają o zagrożeniach, młodsze pokolenie rzadziej doświadcza niebezpiecznych sytuacji online. Co więcej, aż 66 proc. dzieci, których rodzice aktywnie towarzyszą im w świecie cyfrowym, mówi o trudnych sytuacjach, z jakimi spotkały się w internecie. Jak wskazują autorzy raportu, zaangażowany rodzic-przewodnik realnie zmniejsza ryzyko cyberzagrożeń i pomaga dzieciom bezpieczniej funkcjonować w cyfrowym świecie.

Eksperci zwracają uwagę, że dzieci i dorośli często mierzą się z podobnymi wyzwaniami w sieci – od nadmiaru informacji po trudność w ocenie wiarygodności treści. Dlatego tak ważne jest wspólne oswajanie cyfrowego świata, zamiast traktowania go jako przestrzeni pełnej zagrożeń. Jak podkreślają rozmówcy podcastu „Cyfrowe Mosty”, rozmowa o tym, co widzimy w internecie, dlaczego coś wzbudza emocje i kiedy warto się zatrzymać, pomaga budować odporność cyfrową zarówno u dzieci, jak i dorosłych.

Projekt „Cyfrowe Mosty” realizowany jest we współpracy z partnerami: Fundacją Dbam o Mój Zasięg jako patronem merytorycznym oraz Ministerstwem Cyfryzacji i Rzecznikiem Praw Dziecka jako patronami honorowymi. Na stronie programcyfrowemosty.pl można znaleźć poradniki i materiały edukacyjne dla rodziców, opiekunów i nauczycieli oraz gotowe materiały do pobrania pomagające tworzyć bezpieczne ramy cyfrowe w rodzinie.

