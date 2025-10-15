To najpiękniejsze imiona dla dziewczynek. Brzmią niczym anielska melodia i mają niezwykłe znaczenie. Znaczenie imion

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2025-10-15 14:33

Wybierając imię dla swojej córki przyszli rodzice kierują się przeróżnymi, najczęściej indywidualnymi upodobaniami. Nie da się ukryć, że od kilku lat coraz częściej w rankingach pojawiają się imiona żeńskie inspirowane kwiatami, naturą. Niewątpliwie są to jedne z najpiękniejszych imion dla dziewczynek - brzmią niczym anielska melodia, a do tego mają niezwykłe znaczenie.

  • Wybór imienia dla dziecka to wyzwanie – rodzice szukają inspiracji w modzie, oryginalności lub uniwersalności.
  • Imiona inspirowane naturą i kwiatami to piękny i pełen wdzięku trend dla dziewczynek.
  • Chcesz poznać najpopularniejsze imiona dla dziewczynek w 2025 roku i dowiedzieć się, które z nich wróciły do łask?

To najpiękniejsze imiona dla dziewczynek

Wybór imienia dla dziecka to nie lada wyzwanie. Przyszli rodzice czasami miesiącami główkują nad tym, jakie imię nadać swojej nienarodzonej jeszcze córce. Jedni kierują się panującą obecnie modą na konkretne imiona i wybierają między Zofią a Zuzanną. Inni z kolei pragną, aby ich córka nosiła bardziej oryginalne imię, które jest rzadko spotykane. Są też tacy, dla których znaczenie ma uniwersalność imienia i najbardziej przypadają im do gustu imiona zapożyczone z języka angielskiego. I choć trendy w imionach zmieniają się co kilka lat, to niektóre z nich co jakiś czas próbują przebić się w rankingach popularnych imion i coraz częściej słyszymy je na porodówkach. Nie da się ukryć, że jednymi z najpiękniejszych imion dla dziewczynek, są imiona inspirowane naturą i kwiatami. Brzmią delikatnie i dziewczęco, a do tego mają naprawdę niezwykłe znaczenie.

Piękne imiona dla dziewczynek inspirowane kwiatami

Najczęściej rodzice szukając imienia dla dziewczynki, przeglądają najróżniejsze księgi imion, czytają ich znaczenie, szukają imienia, które pięknie skomponuje się z nazwiskiem. Imiona żeńskie inspirowane kwiatami to nie tylko ukłon w stronę natury. Rodzice je pokochali, bo obecnie są uważane za nietypowe, oryginalne, a są przepiękne i nawiązują do natury. Większość kwiatowych imion dla dziewczynek jest pełna wdzięku, dlatego jeśli nie wiesz, jak nazwać swoją córeczkę, być może któreś z nich przypadnie ci do gustu.

Przepiękne imiona dla dziewczynek inspirowane kwiatami znajdziesz w galerii powyżej tego tekstu.

Polecany artykuł:

To najrzadsze imiona na świecie. Na liście imiona z Polski. Mój dziadek, jako j…
Super Express Google News

To najpopularniejsze imiona dla dziewczynek w 2025 roku

Ministerstwo Cyfryzacji zamieściło ranking najpopularniejszych imion dla dziewczynek w pierwszej połowie 2025 roku. To właśnie te imiona najczęściej wybierali świeżo upieczeni rodzice. I choć w czołówce rankingów wciąż dominują te same imiona, to w ostatnich miesiącach zaszła spora zmiana. Otóż do pierwszej dziesiątki popularnych imion w pierwszym półroczu 2025 wróciło imię żeńskie, które cieszyło się powodzeniem jeszcze kilka lat temu. A jak wygląda tegoroczna czołówka popularnych imion żeńskich w 2025 roku? Oto lista:

  1. Zofia — 2117 (awans z 2. miejsca),
  2. Maja — 1946 (spadek z 1. miejsca),
  3. Zuzanna — 1864,
  4. Laura — 1791,
  5. Hanna — 1610,
  6. Julia — 1590,
  7. Oliwia — 1463,
  8. Pola — 1334,
  9. Alicja — 1307,
  10. Amelia — 1224 (nowość w top 10).
Quiz z imion. Zgadniesz czy to imię męskie czy żeńskie?
Pytanie 1 z 10
Czy Alwi to imię:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZNACZENIE IMION
IMIONA DLA DZIEWCZYNEK