Wpuść 10 kropli i nałóż na poszarzałe skarpety. Po praniu staną się śnieżnobiałe bez brudnych śladów. Wybielanie skarpetek

Poszarzałe białe skarpetki to częsty problem, który psuje wiosenne stylizacje.

Istnieje domowy sposób, by przywrócić im śnieżnobiały kolor, bez użycia agresywnych wybielaczy.

Kluczem do sukcesu jest specjalna pasta, którą należy wetrzeć w tkaninę przed praniem.

Chcesz poznać sekret, jak sprawić, by Twoje skarpetki znów lśniły bielą?

Wpuść 10 kropli i nałóż na poszarzałe skarpety. Po praniu staną się śnieżnobiałe

Większość z nas nie wyobraża sobie wiosennych stylizacji bez białych skarpet. Niestety te bardzo szybko tracą swój pierwotny wygląd - tkanina szarzeje, odbarwia się, a w okolicach spodniej części pojawiają się zabrudzenia, które ciężko usunąć podczas zwykłego prania w pralce. Dlatego warto wiedzieć, jak prać białe skarpetki, aby wyglądały schludnie możliwie jak najdłużej. Otóż nie zawsze pranie ich w standardowy sposób w pralce przynosi oczekiwany efekt. W sytuacji, gdy tkanina poszarzała i jest mocno zabrudzona, warto najpierw zadbać o odpowiednie zmiękczenie brudu i wybielenie skarpet. W tym celu przygotuj tę domową pastę odplamiającą, którą wetrzyj w swoje skarpetki na pół godziny przed praniem w pralce. Po wyjęciu z bębna będą śnieżnobiałe i czyste jak nowe. Jak przygotować pastę do wybielania skarpetek? Wpuść dziesięć kropli wody utlenionej do 2 łyżek sody oczyszczonej i zamieszaj, aż uzyskasz jednolitą konsystencję i gotowe.

Sposób na wybielenie skarpetek. Jak je prać, by nie szarzały?

Oczywiście piorąc białe skarpetki należy pamiętać o tym, aby zbyt często nie stosować wybielacza, gdyż może on zniszczyć materiał i szybko powstaną dziury. Dlatego zaleca się stosowanie domowych sposobów na wybielenie skarpet, które są przyjazne nie tylko dla materiału, ale też dla środowiska. Namaczanie to pierwszy i kluczowy krok w procesie wybielania skarpet. Pozwala ono na rozpuszczenie i oderwanie od włókien uporczywych zabrudzeń, które w przeciwnym razie trudno byłoby usunąć podczas zwykłego prania. Dodatkowo, odpowiednio dobrane składniki aktywne w roztworze do namaczania mogą wybielić i odświeżyć tkaninę. Warto w tym celu zastosować wodę utlenioną, która jest silnym środkiem wybielającym. Może zatem pomóc w usunięciu trudnych plam z białych skarpetek. Jak wybielić skarpetki woda utlenioną? Dodaj 1/2 szklanki wody utlenionej (3%) do miski z ciepłą wodą. Namocz skarpetki na 30-60 minut, a następnie wypierz je w pralce.

Pranie skarpet w pralce. Zasady

Zanim wrzucisz białe skarpetki do pralki, upewnij się, że nie wylądują tam z kolorowymi ubraniami. To prosta zasada, ale często zapominana. Kolorowe tkaniny mogą farbować, a tego przecież nie chcemy. Oddziel białe od jasnych i ciemnych kolorów. Białe skarpetki najlepiej prać w temperaturze 40-60 stopni Celsjusza. Wyższa temperatura może uszkodzić włókna i spowodować skurczenie się skarpetek. Wybierz program przeznaczony do prania białych tkanin lub program do prania bawełny. Używaj proszku lub płynu do prania przeznaczonego do białych tkanin.

