Wpuść 10 kropli i nałóż na poszarzałe skarpety. Po praniu staną się śnieżnobiałe bez brudnych śladów. Wybielanie skarpetek

- Poszarzałe białe skarpetki to częsty problem, który psuje wiosenne stylizacje.
- Istnieje domowy sposób, by przywrócić im śnieżnobiały kolor, bez użycia agresywnych wybielaczy.
- Kluczem do sukcesu jest specjalna pasta, którą należy wetrzeć w tkaninę przed praniem.
- Chcesz poznać sekret, jak sprawić, by Twoje skarpetki znów lśniły bielą?
Wpuść 10 kropli i nałóż na poszarzałe skarpety. Po praniu staną się śnieżnobiałe
Większość z nas nie wyobraża sobie wiosennych stylizacji bez białych skarpet. Niestety te bardzo szybko tracą swój pierwotny wygląd - tkanina szarzeje, odbarwia się, a w okolicach spodniej części pojawiają się zabrudzenia, które ciężko usunąć podczas zwykłego prania w pralce. Dlatego warto wiedzieć, jak prać białe skarpetki, aby wyglądały schludnie możliwie jak najdłużej. Otóż nie zawsze pranie ich w standardowy sposób w pralce przynosi oczekiwany efekt. W sytuacji, gdy tkanina poszarzała i jest mocno zabrudzona, warto najpierw zadbać o odpowiednie zmiękczenie brudu i wybielenie skarpet. W tym celu przygotuj tę domową pastę odplamiającą, którą wetrzyj w swoje skarpetki na pół godziny przed praniem w pralce. Po wyjęciu z bębna będą śnieżnobiałe i czyste jak nowe. Jak przygotować pastę do wybielania skarpetek? Wpuść dziesięć kropli wody utlenionej do 2 łyżek sody oczyszczonej i zamieszaj, aż uzyskasz jednolitą konsystencję i gotowe.
Sposób na wybielenie skarpetek. Jak je prać, by nie szarzały?
Oczywiście piorąc białe skarpetki należy pamiętać o tym, aby zbyt często nie stosować wybielacza, gdyż może on zniszczyć materiał i szybko powstaną dziury. Dlatego zaleca się stosowanie domowych sposobów na wybielenie skarpet, które są przyjazne nie tylko dla materiału, ale też dla środowiska. Namaczanie to pierwszy i kluczowy krok w procesie wybielania skarpet. Pozwala ono na rozpuszczenie i oderwanie od włókien uporczywych zabrudzeń, które w przeciwnym razie trudno byłoby usunąć podczas zwykłego prania. Dodatkowo, odpowiednio dobrane składniki aktywne w roztworze do namaczania mogą wybielić i odświeżyć tkaninę. Warto w tym celu zastosować wodę utlenioną, która jest silnym środkiem wybielającym. Może zatem pomóc w usunięciu trudnych plam z białych skarpetek. Jak wybielić skarpetki woda utlenioną? Dodaj 1/2 szklanki wody utlenionej (3%) do miski z ciepłą wodą. Namocz skarpetki na 30-60 minut, a następnie wypierz je w pralce.
Pranie skarpet w pralce. Zasady
Zanim wrzucisz białe skarpetki do pralki, upewnij się, że nie wylądują tam z kolorowymi ubraniami. To prosta zasada, ale często zapominana. Kolorowe tkaniny mogą farbować, a tego przecież nie chcemy. Oddziel białe od jasnych i ciemnych kolorów. Białe skarpetki najlepiej prać w temperaturze 40-60 stopni Celsjusza. Wyższa temperatura może uszkodzić włókna i spowodować skurczenie się skarpetek. Wybierz program przeznaczony do prania białych tkanin lub program do prania bawełny. Używaj proszku lub płynu do prania przeznaczonego do białych tkanin.