Rozcieńcz 1/2 szklanki w ciepłej wodzie i namocz skarpetki, a po praniu będą jak nowe. Wybieli tkaninę i usunie plamy. Sposób na wybielenie skarpetek

Rozcieńcz 1/2 szklanki w ciepłej wodzie i namocz skarpetki, a po praniu będą jak nowe

Białe skarpetki, choć są nieodłącznym elementem wielu stylizacji, to mają jeden dosyć spory minus - bardzo szybko się brudzą, szarzeją, przez co tracą swój schludny wygląd. Dlatego warto wiedzieć, jak prać białe skarpetki, aby wyglądały schludnie. Otóż nie zawsze pranie ich w standardowy sposób w pralce przynosi oczekiwany efekt. W sytuacji, gdy tkanina poszarzała i jest mocno zabrudzona, warto najpierw namoczyć skarpetki, a dopiero potem uprać je w pralce. Do namaczania białych skarpet dobrze jest zastosować jeden składnik, który znakomicie wybiela tkaninę i ułatwia późniejsze usuwanie zabrudzeń podczas prania w pralce. Rozcieńcz pół szklanki w misce z ciepłą i zanurz brudne skarpetki na 30 minut, a po praniu będą wyglądać jak nowe.

Wybielanie skarpet. W czym je namaczać?

Wbrew pozorom namaczanie to pierwszy i kluczowy krok w procesie wybielania skarpet. Pozwala ono na rozpuszczenie i oderwanie od włókien uporczywych zabrudzeń, które w przeciwnym razie trudno byłoby usunąć podczas zwykłego prania. Dodatkowo, odpowiednio dobrane składniki aktywne w roztworze do namaczania mogą wybielić i odświeżyć tkaninę. Warto w tym celu zastosować wodę utlenioną, która jest silnym środkiem wybielającym. Może zatem pomóc w usunięciu trudnych plam z białych skarpetek. Jak wybielić skarpetki woda utlenioną? Dodaj 1/2 szklanki wody utlenionej (3%) do miski z ciepłą wodą. Namocz skarpetki na 30-60 minut, a następnie wypierz je w pralce.

Pranie skarpet w pralce. Zasady, dzięki którym będą śnieżnobiałe

Zanim wrzucisz białe skarpetki do pralki, upewnij się, że nie wylądują tam z kolorowymi ubraniami. To prosta zasada, ale często zapominana. Kolorowe tkaniny mogą farbować, a tego przecież nie chcemy. Oddziel białe od jasnych i ciemnych kolorów. Białe skarpetki najlepiej prać w temperaturze 40-60 stopni Celsjusza. Wyższa temperatura może uszkodzić włókna i spowodować skurczenie się skarpetek. Wybierz program przeznaczony do prania białych tkanin lub program do prania bawełny. Używaj proszku lub płynu do prania przeznaczonego do białych tkanin.