Chemiczka wskazała preparat z apteki za 10 zł, który odnowi białe skarpetki. Zrób wodny roztwór i je namocz, a będą śnieżnobiałe. Wybielanie skarpetek

Chemiczka wskazała preparat z apteki za 10 zł, który odnowi białe skarpetki

Białe skarpetki są niezwykle trudne w utrzymaniu ich w czystości. Bardzo szybko uwidaczniają się na nich nawet najmniejsze zabrudzenia, które potem ciężko doprać. Z czasem tkanina szarzeje lub zżółknie, przez co nie prezentują się schludnie. Jednak zamiast rezygnować z ulubionej pary, warto poznać skuteczne sposoby na wybielenie skarpetek, dzięki którym przez długi czas będą one wyglądać jak nowe. i Zdecydowanie lepiej jest zrezygnować z silnego wybielacza, który przy wielokrotnym stosowaniu niszczy tkaninę. Tu warto postawić na domowe sposoby na wybielenie skarpet, które w kilka minut przywrócą im dawny wygląd. Chemiczka wskazała jeden preparat z apteki, który kosztuje niecałe 10 złotych, a znakomicie sprawdzi się w walce z poszarzałymi tkaninami. Chodzi o nadmanganian potasu. Jak go stosować, aby wybielić skarpety?

Wybielanie skarpetek domowym sposobem

Kiedy po praniu zauważysz, ze Twoje białe skarpetki wyraźnie poszarzały lub uwidoczniły się na nich plamy to sięgnij po wodę utlenioną i nadmanganian potasu. Postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

Do miski wlej 1 litr ciepłej wody (ok. 50°C). Dodaj 4 kryształków nadmanganian potasu tak, by woda zrobiła się jasnofioletowa). Zamieszaj do rozpuszczenia. Zanurz roztworze skarpetki na 15 sekund i wyjmij. Do drugiej miski wlej 1 litr zimnej wody z 200 ml wody utlenione 3%. Teraz skarpetki namocz w roztworze z drugiej miski. Po kilku minutach dobrze wypłucz w czystej wodzie i rozwieś do wyschnięcia.

Pranie skarpetek. Co zrobić, aby były śnieżnobiałe?

Należy pamiętać, że skarpetki najlepiej jest prać w pralce na temperaturze co najmniej 60 stopni Celsjusza i programie przeznaczonym do bawełnianych rzeczy. To gwarantuje, że naprawdę będą czyste. W sytuacji, gdy na białych skarpetkach zabrudzenia są na tyle uporczywe, że nie można ich usunąć podczas standardowego prania w pralce, warto zastosować ten skuteczny i do tego bardzo tani trik z namaczaniem. Wystarczy, że zaopatrzysz się w opakowanie sody oczyszczonej, które kosztuje około 3 zł. Do miski z ciepłą wodą wsyp opakowanie sody i namocz w niej białe skarpetki. Po około 1 godzinie odsącz je z wody i wrzuć do pralki i upierz, jak zwykle. Soda oczyszczona doskonale usuwa wszelkie zabrudzenia z odzieży i ją wybiela.