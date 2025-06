Chemiczka opowiedziała, w czym prać firanki, aby były śnieżnobiałe. Wrzuć do pralki 5 sztuk i nastaw pranie firan, a będą jak nowe. Wybielenie firanek

Chemiczka opowiedziała, w czym prać firanki, aby były śnieżnobiałe

Pranie firanek to czynność, którą wykonujemy kilka razy w roku. To właśnie dzięki utrzymaniu tej regularności możemy zachować ich piękny wygląd na wiele lat. Bo przecież białe firany prezentują się pięknie, jednak pod warunkiem, że zachowują swój pierwotny kolor. Niestety wiele pań domu doskonale zna ten problem, kiedy ich firany szarzeją i zwykłe pranie w pralce nie przynosi oczekiwanego efektu. Winowajcą jest kurz, brud, a nawet smog, które osadzają się na tkaninie i powodują jej żółknięcie i szarzenie. Czy istnieje jakiś sprawdzony sposób na pranie firan, który zagwarantuje im śnieżnobiały kolor? Pamiętajmy, że częste stosowanie chemicznych wybielaczy niszczy i osłabia tkaninę, która w efekcie może się rwać. Dlatego zdecydowanie lepszym wyborem są domowe sposoby na pranie firan. Ekologiczne produkty, które raczej większość z nas ma w swoim domu, nie tylko znakomicie usuną z materiału zabrudzenia, ale także go wybielą i odświeżą. Znajoma chemiczka zdradziła, że jednym z najskuteczniejszych sposobów na wybielenie firanek jest pranie z dodatkiem aspiryny.

Wybielenie firan aspiryną. Jak ją stosować do prania?

Aspirynę do prania firanek można zastosować na dwa sposoby. Pierwszy polega na umieszczeniu w bębnie wraz z brudną tkaniną pięciu tabletek aspiryny. Następnie nastawiamy pralkę na standardowy program prania z dodatkiem proszku. W sytuacji, gdy nasze firany są mocno zabrudzone, warto je wcześniej namoczyć. Do miski nalej ciepłej wody i rozpuść w niej trzy tabletki aspiryny. Następnie zamocz w niej tkaninę i zostaw na godzinę. W tym czasie firany odzyskają biel i będą wyglądać jak nowe. Na koniec wypierz je w tradycyjny sposób. Aspiryna posiada znakomite właściwości wybielające i odplamiające, dlatego z łatwością wybieli firany i je odświeży.

Pranie firanek w pralce. Zasady

Pranie w pralce jest szybsze i wygodniejsze, ale wymaga przestrzegania kilku ważnych zasad.

Wybierz program do prania delikatnych tkanin lub program do prania ręcznego. Ustaw niską temperaturę prania (maksymalnie 30-40 stopni Celsjusza). Wyłącz wirowanie lub ustaw minimalną prędkość wirowania (maksymalnie 400 obrotów na minutę). Użyj delikatnego płynu do prania tkanin lub proszku do prania firanek. Umieść firanki w specjalnym worku do prania delikatnych tkanin, aby chronić je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Po praniu warto włączyć dodatkowe płukanie, aby usunąć wszelkie pozostałości detergentu. Rozwieś firanki na suszarce lub karniszu, aby wyschły naturalnie.