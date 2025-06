Wlej 20 ml i upierz czapkę z daszkiem w zmywarce. Będzie czysta i zachowa swój kształt. Pranie czapki z daszkiem

Wlej 20 ml płynu i upierz czapkę z daszkiem w zmywarce

Czapka z daszkiem to nieodłączny element letniej garderoby. Chroni przed słońcem, dodaje stylu, ale niestety, szybko się brudzi. Z tego względu, tak jak każde ubranie, czapkę z daszkiem należy co jakiś czas uprać, aby ją odświeżyć. Jednak tu pojawia się pytanie, jak prać czapkę z daszkiem, aby jej nie zniszczyć. Niestety najprawdopodobniej, kiedy wrzucisz ją do pralki, to pod wpływem intensywnych obrotów straci swój fason. Z kolei pranie ręczne bywa uciążliwe i też niekoniecznie przyniesie oczekiwany efekt. Stąd tez pojawił się trend polegający na praniu czapki z daszkiem w zmywarce. To bezpieczny trik sprawi, że będzie ona czysta, ale nie wyblaknie i nie zmieni swojego kształtu. Jak prać czapkę z daszkiem w zmywarce? Wlej 20 ml płynu i nastaw pranie czapki. Poniżej opisujemy, jakich zasad przestrzegać, aby nie zniszczyć nakrycia głowy podczas prania.

Pranie czapki z daszkiem w zmywarce. Jak to zrobić?

Jak prać czapkę z daszkiem w zmywarce, aby jej nie zniszczyć? Tu należy przestrzegać kilku zasad, a nasza czapka będzie jak nowa.

Umieść czapkę z daszkiem na górnej szufladzie zmywarki. Ustaw delikatny program: Wybierz najdelikatniejszy program zmywania, z niską temperaturą (maksymalnie 30 stopni Celsjusza) i bez suszenia. Użyj delikatnego detergentu: Zamiast standardowego detergentu do zmywarek, użyj delikatnego płynu do prania tkanin. Wystarczy około 20 ml. Wyłącz suszenie: Upewnij się, że funkcja suszenia jest wyłączona, ponieważ wysoka temperatura może uszkodzić czapkę. Wyjmij czapkę od razu po zakończeniu cyklu: Nie pozostawiaj czapki w zmywarce po zakończeniu cyklu, ponieważ może to spowodować jej odkształcenie. Wysusz czapkę na powietrzu: Uformuj czapkę do pierwotnego kształtu i pozostaw ją do wyschnięcia na powietrzu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła. Możesz użyć ręcznika lub papieru, aby wypełnić wnętrze czapki i utrzymać jej kształt.

Jak uprać czapkę z daszkiem ręcznie?

Czapkę z daszkiem można także śmiało uprać ręcznie. Namocz ją w misce z letnią wodą i płynem do prania. Miękką gąbką delikatnie pocieraj zabrudzone miejsca. Po wszystkim wypłucz pod letnią bieżącą wodą z kranu i ułóż na suszarce.