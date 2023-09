Świetny trik na pranie czapki z daszkiem. Włóż ją do zmywarki i nastaw program. Będzie czysta i na pewno jej nie zniszczysz

Pranie czapki z daszkiem w zmywarce. Jak to robić?

Czapka z daszkiem jest nieodłącznym elementem letniej garderoby wielu osób. Nie tylko doskonale chroni przed promieniami słonecznymi, ale przede wszystkim jest modnym dodatkiem. Jednak tak jak każde ubranie, czapkę z daszkiem należy co jakiś czas uprać. Jednak tu zapewne pojawia się pytanie, jak prać czapkę z daszkiem, aby jej nie zniszczyć. Niestety najprawdopodobniej kiedy wrzucisz ją do pralki, to straci swój fason. Dlatego wiele osób poleca pranie czapki w zmywarce. To bezpieczny trik sprawi, że będzie ona czysta, ale nie wyblaknie i nie zmieni swojego kształtu. Jak prać czapkę z daszkiem w zmywarce? Umieć ją na górnej szufladzie i ustaw program z niską temperaturą (temperaturę prania czapki znajdziesz na metce). Po zakończeniu cyklu połóż czapkę na płasko na przykład na suszarce na pranie i poczekaj, aż wyschnie. Jednak staraj się nie suszyć czapki bezpośrednio na słońcu, gdyż może przez to wyblaknąć kolor.

Jak uprać czapkę z daszkiem ręcznie?

Czapkę z daszkiem można także śmiało uprać ręcznie. Namocz ją w misce z letnią wodą i płynem do prania. Miękką gąbką delikatnie pocieraj zabrudzone miejsca. Po wszystkim wypłucz pod letnią bieżącą wodą z kranu i ułóż na suszarce.

