Zagotuj w garnku i przyłóż buty z zamszu. Będą czyste jak nowe. Czyszczenie butów zamszowych

Buty z zamszu, choć stylowe, są trudne w utrzymaniu czystości i łatwo ulegają zabrudzeniom.

Zamiast prania w pralce, wypróbuj proste domowe triki, które przywrócą im dawny blask.

Odkryj więcej sprawdzonych metod czyszczenia zamszu, które sprawią, że Twoje buty będą wyglądać jak nowe!

Zagotuj w garnku i przyłóż buty z zamszu. Będą czyste jak nowe

Buty zamszowe to niewątpliwie prezentują się stylowo i pasują do większości jesiennych i zimowych stylizacji. Jednak mają jedną poważną wadę - bardzo szybko ulegają zabrudzeniom. Zwłaszcza jeśli ich odpowiednio nie zabezpieczymy impregnatem, to ten chłonny materiał przestanie prezentować się schludnie. Jednak czyszczenie butów zamszowych musi przebiegać wedle ściśle określonych zasad. Jak wyczyścić takie obuwie, aby nie uszkodzić materiału? Z pewnością w przypadku obuwia z zamszu odpada pranie ich w pralce. Pod wpływem wyższej temperatury, wody i wirowania można zniszczyć swoje ulubione buty. Z tego względu warto wypróbować inne, domowe sposoby na czyszczenie butów zamszowych z błota, soli i innych zacieków. Jeśli nie masz specjalnej szczotki do czyszczenia zamszu to wypróbuj trik z parą wodną. Zagotuj wodę w garnku, a następnie przez kilkanaście sekund przytrzymuj obuwie nad unoszącą się parą wodną, po czym przetrzyj je miękką szmatką i zostaw do wyschnięcia. Będą jak nowe.

Domowe sposoby na czyszczenie zamszowych butów

Oczywiście do czyszczenia zamszowych butów można zastosować profesjonalne produkty, które są przeznaczone do tego typu materiału. W sklepach znajdziesz spraye do butów odświeżające kolor oraz odplamiacze. Środki te możesz nakładać za pomocą specjalnie zaprojektowanej szczotki, która pomoże usunąć z butów zamszowych błoto, czy kurz. Są także domowe sposoby na czyszczenie zamszu, które z łatwością usuną zabrudzenia i odświeżą ten delikatny materiał. Jedną z najprostszych metod jest wyczyszczenie zamszu sodą oczyszczoną. Robimy to zupełnie na sucho, a efekt może nas miło zaskoczyć. Posyp wierzchni materiał sodą oczyszczoną i za pomocą miękkiej szczoteczki wetrzyj ją w zamsz. Pozostaw na kilka godzin i usuń proszek za pomocą szczoteczki do zamszu. Soda pomoże wchłonąć tłuszcz i inne zanieczyszczenia na zamszowych butach, dzięki czemu będą wyglądać jak nowe. Jasne buty zamszowe można śmiało wyczyścić gumką do ścierania. Wystarczy pocierać zabrudzenia gumką i gotowe.