Stary szewc pokazał, jak rozciągnąć za małe buty o jeden rozmiar. Ten trik uratuje Cię, gdy buty uwierają i obcierają. Rozciąganie obuwia w domu

Za małe buty to prawdziwa zmora, ale zanim wyrzucisz niewygodne obuwie, poznaj zaskakujące i sprawdzone metody szewców na jego skuteczne rozciągnięcie.

Istnieje kilka prostych trików, wykorzystujących m.in. wilgotne gazety, parę wodną czy lód, które pomogą przywrócić komfort noszenia.

Odkryj, jak za pomocą domowych sposobów, a nawet młotka, możesz idealnie dopasować buty do swojej stopy i raz na zawsze zapomnieć o otarciach!

Szewc zdradził swoje sposoby, jak rozciągnąć za małe buty. Co musisz wiedzieć?

Bywa, że kupując buty online nie zawsze trafimy z rozmiarem. Zdarza się również, że nienoszone buty się kurczą i stają się za małe na naszą stopę. Nie ma nic gorszego niż za małe obuwie. Chodzenie w takich butach to udręka, a także obtarcia i pęcherze na stopach. Zanim jednak wyrzucisz takie buty do śmieci, zobacz, co na ten temat mają do powiedzenia specjaliści. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyborne sposoby na rozciągniecie za małych butów, które stosują szewcy.

Pamiętaj, że nie wszystkie materiały reagują na rozciąganie w ten sam sposób. Skóra naturalna jest zazwyczaj najbardziej elastyczna i podatna na modyfikacje. Materiały syntetyczne, takie jak ekoskóra czy tworzywa sztuczne, mogą być znacznie trudniejsze do rozciągnięcia i bardziej podatne na uszkodzenia, takie jak pęknięcia czy odkształcenia. Zawsze wykonuj test na mało widocznym fragmencie buta, aby upewnić się, że wybrana metoda nie spowoduje trwałych uszkodzeń.

Jak rozbić za małe buty w palcach przy pomocy gazety?

To najprostszy sposób z możliwych. Uformuj gazety w małe kuki, zamocz w wodzie i umieć w butach. Pamiętaj jednak, że papier nie może ociekać wodą, a być jedynie wilgotny. Pod wpływem wody skóra w butach stanie się bardziej elastyczna i dopasuje się do stopy. Wilgotny papier umieść w butach na co najmniej jedną dobę.

Jak rozciągnąć za małe buty parą wodną?

Do rozciągania butów możesz użyć także pary wodnej. Umieć buty na źródłem pary. Pamiętaj, by wlatywała ona do wnętrza butów, a nie na zewnątrz. W ten sposób ma powierzchni buta mogą pojawić się przebarwienia. Para wodna zadziała w podobny sposób, co wilgotne gazety i sprawi, że but stanie się bardziej elastyczny.

Metody oparte na wilgoci, parze wodnej czy lodzie wykorzystują naturalne właściwości wielu materiałów, zwłaszcza skóry. Woda wnika we włókna materiału, powodując ich zmiękczenie i tymczasowe rozluźnienie. Podczas suszenia lub zamarzania, materiał delikatnie rozszerza się, a następnie zastyga w nowej, nieco większej formie. Jest to proces, który wymaga cierpliwości i umiaru, aby nie doprowadzić do przesuszenia lub pęknięcia materiału.

Jak rozciągnąć za małe buty przy pomocy lodu?

Kolejnym sposobem jest wykorzystanie lodu do rozciągania butów. Wypełnij wodą plastikowe woreczki, szczelnie je zawiąż i umieść w butach. Tak przygotowane obuwie włóż do zamrażalki na kilka godzin. Metodę te odradza się w przypadku butów lakierowanych, pod wpływem niskiej temperatury mogą one popękać.

Jak rozciągnąć za małe buty przy pomocy młotka?

Jeżeli Twoje buty obcierają Cię na piętach możesz wykorzystać metodę z młotkiem. Delikatnie opukaj młotkiem tylną część buta, tak by stała się ona miękka i podatna na kształtowanie.

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